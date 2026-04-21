Ο Εργκίν Αταμάν παρενέβη άμεσα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μονακό για τα play-in της EuroLeague, καλώντας time-out πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά αγώνα.

Οι «πράσινοι» μπήκαν νωθρά στο ματς, δεχόμενοι γρήγορα πόντους από τον Μάικ Τζέιμς, ενώ παρουσίασαν κακές επιλογές στην επίθεση και έλλειψη συγκέντρωσης. Αυτό οδήγησε τον Τούρκο τεχνικό να αντιδράσει άμεσα, επιχειρώντας να «κόψει» τον ρυθμό των Μονεγάσκων.

Μάλιστα, η απόφασή του ξεχώρισε, καθώς δεν περίμενε το καθιερωμένο τηλεοπτικό διάλειμμα, αλλά κάλεσε τους παίκτες του στον πάγκο μόλις στο 1:57, δείχνοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της ομάδας.

Η παρέμβαση αυτή φαίνεται πως λειτούργησε, αφού λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του και κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι, βάζοντας και τον κόσμο του ξανά στην εξίσωση.