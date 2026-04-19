Μεγάλο παιχνίδι θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής στη Super League, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη του τίτλου.

Η βαθμολογική σημασία είναι τεράστια, καθώς με νίκη η ΑΕΚ μπορεί να βρεθεί στο -8 από τον ΠΑΟΚ, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε. Από την άλλη πλευρά, αν ο ΠΑΟΚ φύγει με το «διπλό», τότε μειώνει τη διαφορά στο -2 και ξαναμπαίνει για τα καλά στη διεκδίκηση.

Η αναμέτρηση θα προβληθεί ζωντανά στις 18:00 από το COSMOTE SPORT 2 HD.