Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε το καθιερωμένο εβδομαδιαίο μήνυμά του και αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει ο στενός συνεργάτης του, Γιώργος Μυλωνάκης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του προς εκείνον και την οικογένειά του.

«Ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου, ο Γιώργος Μυλωνάκης, δίνει αυτήν τη στιγμή μια πολύ μεγάλη μάχη. Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι μαζί του και στην οικογένειά του, με την ευχή να βγει νικητής» τόνισε.

Αναφορά στην τοξικότητα του δημόσιου λόγου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο φαινόμενο της «κανονικοποίησης της τοξικότητας» στον δημόσιο διάλογο. Επισήμανε την ευκολία με την οποία εκτοξεύονται αβάσιμες κατηγορίες και χαρακτήρισε «βαθιά λυπηρή» τη δημόσια στοχοποίηση με ψευδείς ισχυρισμούς. Κάλεσε σε ένα αρραγές μέτωπο απέναντι στα φαινόμενα αυτά, τα οποία, όπως είπε, ανατροφοδοτούνται από ανώνυμα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υιοθετούνται ακόμη και από πολιτικούς αντιπάλους.

Θέματα διακυβέρνησης και ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στη διακυβέρνηση, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «η δουλειά της κυβέρνησης δεν σταματά». Υπογράμμισε τη θέση του σχετικά με τις έρευνες γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη εξυγίανσης ενός «βαθιά άρρωστου οργανισμού». Εξήρε την απόφαση των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να δεχθούν την άρση της ασυλίας τους, επισημαίνοντας ότι η διάκριση των λειτουργιών αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει σταθερή στη θέση υπέρ της άρσης ασυλίας και υπέρ της ταχείας δικαστικής διερεύνησης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας ζωής.

Κράτος δικαίου και διεθνείς δείκτες

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα στοιχεία διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, η Διεθνής Διαφάνεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 26 χώρες που χαρακτηρίζονται ως πλήρεις δημοκρατίες από τον Economist. Όπως είπε, τα δεδομένα αυτά διαψεύδουν την εικόνα που παρουσιάζει η αντιπολίτευση περί επιδείνωσης του κράτους δικαίου.

Ενέργεια και διεθνείς εξελίξεις

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, σημείωσε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των συγκρούσεων, καθώς η κρίση επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Παρά τις πιέσεις, τόνισε ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική, ενώ εφόσον χρειαστεί, θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην υπογραφή σύμβασης μεταξύ ExxonMobil, Energean και HELLENiQ Energy για γεώτρηση στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες. Αν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, είπε, το έργο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας.

Νέα μέτρα για τα social media και την προστασία των ανηλίκων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε την απόφαση της κυβέρνησης για την απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών, απόφαση που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027. Όπως τόνισε, η ρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται στις προειδοποιήσεις των ειδικών για τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία των παιδιών.

Άμυνα, επενδύσεις και έργα υποδομής

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την παραλαβή του 50ού αναβαθμισμένου F-16 Viper, χαρακτηρίζοντάς το σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας. Αναφέρθηκε επίσης στην ένταξη 13 νέων επιχειρηματικών σχεδίων, ύψους 320 εκατ. ευρώ, στο καθεστώς Μεγάλων Επενδύσεων, τα οποία προβλέπουν τη δημιουργία 700 νέων θέσεων εργασίας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, παρουσίασε την ολοκλήρωση της νέας γέφυρας στο Αλιγαρόρεμα του Βόλου, έργο που έγινε σε λιγότερο από έναν χρόνο μετά τις καταστροφές των κακοκαιριών «Daniel» και «Elias».