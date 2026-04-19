Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Καραγεωργίου, ιδρυτής της εταιρείας 3άλφα και Α’ αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ). Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, το διοικητικό συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένειά του, αποχαιρετώντας με βαθιά θλίψη τον άνθρωπο που «η προσφορά του στην ελληνική βιομηχανία υπήρξε πολύτιμη και διαχρονική».

Ο ιδρυτής της 3άλφα

Ο Νικόλαος (Νίκος) Καραγεωργίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1946 και αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το 1968 ίδρυσε την εταιρεία “Αφοί Καραγεωργίου”, με ειδίκευση στη συσκευασία ρυζιού και οσπρίων, υπό τον διακριτικό τίτλο “3 άλφα”. Με όραμα και συνέπεια, ανέδειξε την επιχείρηση σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της.

Η 3άλφα ξεκίνησε ως ομόρρυθμη εταιρεία στη Νίκαια του Πειραιά, με αντικείμενο την επεξεργασία και τυποποίηση οσπρίων και ρυζιών. Ήταν η εποχή που τα παραδοσιακά μπακάλικα άρχιζαν να μετασχηματίζονται σε καταστήματα self service με ράφια και γόνδολες.

Η ανάγκη για τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων οδήγησε την εταιρεία να στραφεί εξαρχής προς αυτή την κατεύθυνση. Το 1980 η 3άλφα μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και ένα χρόνο αργότερα εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο εργοστάσιο 6.000 τ.μ. στην περιοχή του Ρούφ.

Υπέρμαχος της ελληνικής παραγωγής

Κατά τη μακρά πορεία του στο ελληνικό επιχειρείν, ο Νίκος Καραγεωργίου υπήρξε μια από τις πιο καθαρές φωνές υπέρ της ιδιωτικής οικονομίας. Υπερασπιζόταν με πάθος το επώνυμο προϊόν, θεωρώντας ότι δεν είναι απλώς ένα εμπορικό σήμα, αλλά σύμβολο αξιοπιστίας και επένδυσης.

Πίστευε ακράδαντα πως ο καταναλωτής, μέσα από την ελεύθερη επιλογή του, αποτελεί τον τελικό κριτή που επιβραβεύει την ποιότητα. Παράλληλα, υπήρξε σταθερός επικριτής του κρατισμού, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη προϋποθέτει απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας.

Για τον ίδιο, η λύση δεν βρισκόταν στις κρατικές παρεμβάσεις, αλλά σε ένα σταθερό περιβάλλον που θα επέτρεπε στις βιομηχανίες να αναπτυχθούν και να στραφούν προς τις διεθνείς αγορές. Έμεινε πιστός στις αξίες της ελληνικής παραγωγής, στον σεβασμό προς τον εργαζόμενο και στην πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να προοδεύσει μόνο μέσα από μια ελεύθερη, επώνυμη και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

Ο ΣΒΑΠ αποχαιρετά τον Νίκο Καραγεωργίου

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς αναφέρει: «Υπήρξε διακεκριμένο μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας με πολυετή υπηρεσία ως Α’ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ). Διακρίθηκε επίσης στην προώθηση των θέσεων της βιομηχανίας και ως Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος (ΣΕΕΤΕ) και εκπρόσωπος του ΣΒΑΠ στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Διακρίθηκε επίσης στην πορεία του ως Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά (ΙΟΠ) και με τη συμμετοχή του σε διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες».