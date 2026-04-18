Η Ίντερ βρίσκεται πλέον με το ένα χέρι στο τρόπαιο της Serie A, καθώς μετά τη νέα της νίκη, μόνο ένα… θαύμα μπορεί να της στερήσει τον τίτλο.

Οι «νερατζούρι» επικράτησαν με 3-0 της Κάλιαρι στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής, «καθαρίζοντας» το ματς στο δεύτερο ημίχρονο. Με το τρίποντο αυτό, έφτασαν τους 78 βαθμούς και αύξησαν τη διαφορά τους στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι (66β.), η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και αντιμετωπίζει τη Λάτσιο.

Από την άλλη πλευρά, η Κάλιαρι παρέμεινε στη 16η θέση με 33 βαθμούς, συνεχίζοντας τη μάχη για την παραμονή.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, η Ίντερ ανέβασε ρυθμό και «χτύπησε» στο 52ο λεπτό με τον Μάρκους Τουράμ, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Λίγα λεπτά αργότερα (56’), ο Νικολό Μπαρέλα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Πιότρ Ζιελίνσκι έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα, σφραγίζοντας μια ακόμη πειστική εμφάνιση της Ίντερ στην πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σασουόλο – Κόμο 2-1

Εμπόδια βρίσκει η Κόμο στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το UEFA Champions League, καθώς γνώρισε εκτός έδρας ήττα με 2-1 από τη Σασουόλο και συμπλήρωσε τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη στη Serie A.

Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, παρέμεινε στην πέμπτη θέση, βλέποντας τη διαφορά από την τετράδα να μένει στο -2, αλλά με αγώνα περισσότερο. Παράλληλα, η Ρόμα καραδοκεί στο -1 και έχει την ευκαιρία να την προσπεράσει, εφόσον επικρατήσει της Αταλάντα.

Το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε σε ένα «εκρηκτικό» πεντάλεπτο πριν από την ανάπαυλα. Οι γηπεδούχοι χτύπησαν δύο φορές στην κόντρα, με τον Κρίστιαν Βολπάτο στο 42’ και τον Μ’Μπάλα Ενζολά στο 44’ να δίνουν ισχυρό προβάδισμα στη Σασουόλο. Η αντίδραση της Κόμο ήρθε άμεσα, με τον Νίκο Παζ να μειώνει σε 2-1 με εντυπωσιακή κεφαλιά στο 45+2’.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας πίεσε για την ισοφάριση, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ. Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση του Στέφανο Τουράτι στο 71’, που διατήρησε το προβάδισμα για τους γηπεδούχους.

Η βαθμολογία της Serie A