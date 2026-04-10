Η Ίντερ καλείται να στερηθεί ξανά τις υπηρεσίες του Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς ο Αργεντινός επιθετικός τέθηκε εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες λόγω θλάσης στη γάμπα.

Ο αρχηγός των «νερατζούρι» είχε μόλις επιστρέψει στη δράση μετά από απουσία περίπου ενάμιση μήνα, που προήλθε από τραυματισμό στον πρώτο αγώνα με τη Μπόντο Γκλιμτ για το Champions League. Μάλιστα, στην επανεμφάνισή του απέναντι στη Ρόμα σημείωσε δύο γκολ, δείχνοντας πως είχε επιστρέψει σε εξαιρετική κατάσταση.

Ωστόσο, η νέα ατυχία δεν άργησε να έρθει. Οι εξετάσεις έδειξαν ελαφρά θλάση στον υποκνημίδιο μυ, με το διάστημα αποθεραπείας να υπολογίζεται στις 15 ημέρες. Αρχικά υπήρχαν φόβοι για υποτροπή του προηγούμενου τραυματισμού, όμως διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για διαφορετικό σημείο.

Τη φετινή σεζόν, ο Μαρτίνες μετρά 36 συμμετοχές με τη φανέλα της Ίντερ, έχοντας πετύχει 20 γκολ και μοιράσει 4 ασίστ.

Ο Αργεντινός φορ θα χάσει τις αναμετρήσεις πρωταθλήματος με την Κόμο και την Κάλιαρι, καθώς και το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στην Κόμο.