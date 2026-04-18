Ο Έντερσον εξελίχθηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή, λόγω ενός μοιραίου λάθους.

Η Φενέρμπαχτσε υποδεχόταν τη Ρίζεσπορ για την 30η αγωνιστική του τούρκικου πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι, αν και βρέθηκαν να χάνουν, έκαναν την ανατροπή και είχαν το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Εκεί, ο τερματοφύλακας της Ρίζεσπορ έκανε ένα γέμισμα, με στόχο να βρει έναν συμπαίκτη του. Ο Έντερσον υπολόγισε λάθος την πορεία της μπάλας και κατά την έξοδο του συγκρούστηκε με τον αμυντικό της ομάδας του και έχασε τον έλεγχο της φάσης.

Ο Σανγκάν αξιοποίησε το λάθος και σκόραρε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Η Φενέρμπαχτσε έχασε πολύτιμο έδαφος στην κούρσα του πρωταθλήματος, καθώς βρίσκεται στο -1 από την Γαλατασαράι, με έναν αγώνα περισσότερο.