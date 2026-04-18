Η ΑΕΚ έκανε κατάθεση ψυχής το βράδυ της Πέμπτης, ωστόσο δεν ήταν της μοίρας της γραφτό να ολοκληρώσει μία επική ανατροπή. Σε μία πετυχημένη ευρωπαϊκή σεζόν, η πρόκριση στους «4» του Conference League ενδεχομένως να ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ίσως να άνοιγε και άλλο την όρεξη. Όμως αυτή την απάντηση δε θα την πάρουμε δυστυχώς ποτέ.

Ο «Δικέφαλος» καλείται να αφήσει εντελώς πίσω του τον «περήφανο» αλλά «πικρό» αποκλεισμό και να επικεντρωθεί πλέον αποκλειστικά στο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπαίνει στα ματς της δεύτερης αγωνιστικής έχοντας προβάδισμα πέντε βαθμών τόσο από τον ΠΑΟΚ, τον οποίο υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, όσο και από τον Ολυμπιακό που «δοκιμάζεται» στη Λεωφόρο στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Τα… μαθηματικά είναι απλά. Αν η ΑΕΚ καταφέρει και κερδίσει τον ΠΑΟΚ, αυτομάτως αποκτά προβάδισμα οκτώ βαθμών. Αν το ματς ολοκληρωθεί χωρίς νικητή, διατηρεί τους φιλοξενούμενους στο -5. Σε περίπτωση ήττας το πρωτάθλημα παίρνει… φωτιά!

Όλα τα παραπάνω μπορεί να περιπλεχθούν ή να απλοποιηθούν ακόμα περισσότερο από το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο. Με… «1» ή «Χ» η ΑΕΚ ακόμα και με ισοπαλία κάνει ένα ακόμα βήμα για τον τίτλο. Με «2» η ιστορία αλλάζει.

Ένα βασικό ζητούμενο είναι ότι η ΑΕΚ όταν θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ δε θα ξέρει το αποτέλεσμα στο άλλο ντέρμπι, διότι παίζει νωρίτερα. Το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι προγραμματισμένο για τις 6 μ.μ. και αυτό είναι λάθος. Τυπικά δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί έχουν περάσει οι 48 ώρες. Αλλά η ΑΕΚ όφειλε, είχε την υποχρέωση να εξασφαλίσει καλύτερη ώρα διεξαγωγής του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Έπαιξε ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Είναι πρωτοπόρος του πρωταθλήματος και όλοι οι άλλοι δεν είχαν «υποχρεώσεις». Η διοίκηση όφειλε να πιέσει όσο τίποτα, ακόμα και να απαιτήσει να γίνει τελευταίο το δικό της ματς. Αν σκεφτεί κανείς ότι το ματς της Πέμπτης θα μπορούσε να είχε πάει ακόμα και στην παράταση, τότε το «φάουλ» της διοίκησης της ΑΕΚ είναι τεράστιο.

Το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι «διπλό». Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει παίκτες που έδωσαν τα πάντα. Ο Ρότα και ο Πινέδα είναι οι πλέον επιβαρυμένοι και δεν μπορούν να λείπουν. Όχι ότι οι υπόλοιποι δεν έχουν επιβαρυνθεί. Αλλά ειδικά αυτοί οι δύο έχουν τραβήξει φέτος μεγάλο «λούκι».

Το άλλο θέμα είναι η «πνευματική» κούραση ή το άδειασμα. Είναι εύκολο να λέμε και να γράφουμε ότι πρέπει να γυρίσει το διακόπτη. Αυτό όμως μπορούν να το πετύχουν μόνο οι παίκτες. Το έκαναν σε προηγούμενες περιπτώσεις με επιτυχία. Τώρα όμως πρέπει να το πράξουν περισσότερο από ποτέ!

ΥΓ: Ο Ζίνι έκανε την Πέμπτη το παιχνίδι της ζωής του. Με την εμφάνισή του απέδειξε στον Μάρκο Νίκολιτς ότι η διαχείριση που του είχε κάνει στα προηγούμενα ματς -όπου σε οκτώ αγώνες είχε παίξει μόλις 108’- ήταν λανθασμένη. Τον είχε αδικήσει και έπρεπε να παίζει περισσότερο.