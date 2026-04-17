Το… αποτέλεσμα που περίμενε ο Παναθηναϊκός AKTOR από το Κάουνας δεν ήρθε τελικά.

Η Ζάλγκιρις, αν και τα βρήκε σκούρα απέναντι στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική Παρί, κατάφερε να πάρει τη νίκη, φτάνοντας τις 23 στη φετινή σεζόν και εξασφαλίζοντας τόσο μια θέση στην πρώτη εξάδα όσο και την απευθείας πρόκριση στα playoffs.

Η εξέλιξη αυτή δεν ευνόησε το «τριφύλλι» στη μάχη για την έκτη θέση, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να στρέφεται πλέον στη διαδικασία των play-in για να συνεχίσει την πορεία της προς τα playoffs.

Έτσι, ο βασικός στόχος για τον Παναθηναϊκό είναι η νίκη στο αποψινό παιχνίδι απέναντι στην Αναντολού Εφές, ώστε να «κλειδώσει» την 7η θέση. Αυτό θα του εξασφαλίσει τουλάχιστον δύο ευκαιρίες, μάλιστα εντός έδρας, για να πάρει το εισιτήριο για τα playoffs, όπου θα βρει απέναντί του είτε τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό είτε τον δεύτερο της κατάταξης.