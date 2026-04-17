Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η Αστάνα, καθώς έγινε γνωστή η ξαφνική απώλεια του προπονητή της ομάδας, Ραμούνας Τσβίρκα, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Λιθουανός τεχνικός άφησε την τελευταία του πνοή λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη των playoffs του πρωταθλήματος Καζακστάν, σκορπίζοντας σοκ στον οργανισμό του συλλόγου και στο χώρο του μπάσκετ της χώρας.

Ο Τσβίρκα είχε συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες στην Αστάνα, οδηγώντας την στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024, χρονιά κατά την οποία αναδείχθηκε και κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης.

Το ίδιο ατομικό βραβείο είχε κατακτήσει ξανά και το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στην κορυφή.

Πρώην επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, ολοκλήρωσε την αγωνιστική του καριέρα το 2000 και από τότε μέχρι το 2023 εργάστηκε ως προπονητής σε διάφορους συλλόγους της χώρας του, αφήνοντας το στίγμα του στο μπάσκετ της Λιθουανίας και όχι μόνο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Αστάνα

«Η ομάδα μπάσκετ της Αστάνα ανακοινώνει ότι πέθανε πρόωρα σε ηλικία 59 ετών ο Ραμούνας Τσβίρκα.

Ο Ραμούνας Ζβίρκα ήταν ένας έμπειρος επαγγελματίας που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην ανάπτυξη του μπάσκετ. Υπό την ηγεσία του, η ομάδα επέδειξε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ώθηση για αποτελέσματα. Άπειρη η συμβολή του head coach στην ανάπτυξη του συλλόγου και των παικτών.

Το επιτελείο του συλλόγου, οι παίκτες και η διοίκηση εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του Ραμούνας Ζβίρκα».

