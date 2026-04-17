Αναπάντεχο γεγονός ξάφνιασε τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Την ώρα που οι παίκτες της Γουέστ Χαμ μοίραζαν αυτόγραφα στους φιλάθλους της ομάδας, ένας οπαδός των «σφυριών» προσέγγισε τον Έλληνα αμυντικό για να του υπογράψει τη φανέλα.

Τη στιγμή που τον εξυπηρετούσε, ο Μαυροπάνος αιφνιδιάστηκε από τα λεγόμενα του ένθερμου υποστηρικτή του. Ο Άγγλος οπαδός τον ρώτησε τι κάνει στα ελληνικά.

Ο Έλληνας αμυντικός, έκπληκτος, απόρησε αν μιλάει ελληνικά. Εκείνος του απάντησε ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, διότι η κοπέλα του κατάγεται από την Αθήνα και πιο συγκεκριμένα από τα Μελίσσια.

Αυτή η στιχομυθία του με τον Μαυροπάνο ενθουσίασε τον φίλο της Γουέστ Χαμ, καθώς χαμογελούσε καθ’ όλη την διάρκεια της συζήτησης.