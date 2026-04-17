Δολοφονική επίθεση από 47χρονο συγχωριανό του καταγγέλλει ότι δέχθηκε λίγο πριν από τον γάμο του στις αρχές Ιουνίου και ενώ οι προετοιμασίες είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί, ένας 33χρονος από χωριό της Μεσσαράς που βρίσκεται καθηλωμένος στο κρεβάτι του πόνου εξαιτίας τριών καταγμάτων στη λεκάνη, που επιβάλλουν πλήρη ακινησία για περίπου ενάμιση μήνα. Η πλήρης αποκατάσταση, σύμφωνα με τους γιατρούς, αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Στο πλευρό του βρίσκεται η μέλλουσα σύζυγός του, η οποία έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου τη φροντίδα του, καθώς ο τραυματίας δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Ο 33χρονος, έχοντας τη στήριξη του πατέρα και του αδελφού του, καταγγέλλει ως υπεύθυνο για την κατάστασή του σύμφωνα με το cretalive.gr 47χρονο συγχωριανό του. Όπως αναφέρει, οι σχέσεις των δύο οικογενειών είναι «ψυχροπολεμικές» λόγω παλαιών κτηματικών διαφορών, ωστόσο η επίθεση που δέχθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα, ήταν -όπως υποστηρίζει- εντελώς απρόκλητη.

Ο ίδιος ισχυρίζεται, ότι ο 47χρονος τον χτύπησε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του. «Αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε δύο φορές να με χτυπήσει με το αυτοκίνητο του, μία με την όπισθεν και μία με την πρώτη. Μου έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Είμαι στο κρεβάτι καθηλωμένος. Δεν μπορώ να πάω ούτε τουαλέτα. Η γυναίκα μου με βοηθάει στα πάντα. Για ενάμιση μήνα πρέπει να είμαι σε πλήρη ακινησία και μετά βλέπουμε. Μπορεί και να μην επανέλθω πλήρως», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Ο 33χρονος περιγράφει, ότι την ημέρα του περιστατικού οδήγησε μέχρι το διπλανό χωριό για να αγοράσει καφέ. Εκεί είδε τον 47χρονο να κάθεται έξω από ένα καφενείο μαζί με τον καφετζή και αποφάσισε να μην σταματήσει. Συνέχισε προς το επόμενο χωριό και στάθμευσε στην πλατεία, όπου κατέβηκε να ρίξει νερό στο πρόσωπό του. Εκεί, όπως αναφέρει, είδε το αυτοκίνητο του 47χρονου να πλησιάζει.

«Επειδή μέχρι να με αντιληφθεί, με προσπέρασε, πάτησε φρένο και έκανε όπισθεν να με εμβολίσει με το αυτοκίνητο. Έκανα άκρη και κόλλησα στην πόρτα του οδηγού. Τότε, έβαλε πρώτη και έκανε και δεύτερη προσπάθεια να με χτυπήσει. Με “μαγκάνισε” ανάμεσα στην πόρτα και το κολονάκι του αυτοκινήτου και έφυγε γκαζωμένος», περιγράφει ο τραυματίας, προσθέτοντας ότι κατάφερε με δυσκολία να επιβιβαστεί στο όχημά του και να φύγει.

Ο πατέρας και ο αδελφός του 33χρονου εκφράζουν την οργή τους για το περιστατικό, ζητώντας την παρέμβαση της δικαιοσύνης. «Να πάει να μου καταστρέψει το κοπέλι μου; Αν δεν γίνει αυτό που πρέπει από τη δικαιοσύνη, δεν θα το αφήσω έτσι. Αυτός ο άνθρωπος προκαλεί συνέχεια», δήλωσε ο πατέρας του τραυματία.

Η θέση του 47χρονου

Από την πλευρά του, ο 47χρονος που καταγγέλλεται ως δράστης αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «ψεύδη». «Επιχειρούν να με εμπλέξουν άδικα σε δικαστικές περιπέτειες», φέρεται να είπε στην προανακριτική του απολογία. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, εκείνος και ο συνοδηγός του κινούνταν κανονικά στον δρόμο, όταν είδαν προπορευόμενο όχημα να κάνει αναστροφή με σπινιαρίσματα.

Όπως ισχυρίζεται, τότε αντιλήφθηκαν ότι οδηγός ήταν ο 33χρονος, ο οποίος σταμάτησε και άρχισε να τον εξυβρίζει και να τον απειλεί. «Φοβήθηκα για τη ζωή μου και για τη σωματική μου ακεραιότητα, γι’ αυτό απομακρύνθηκα από το σημείο. Ο τραυματισμός του δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε μένα», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι μόλις έμαθε για τον τραυματισμό, επικοινώνησε με το νοσοκομείο και παρουσιάστηκε στις αρχές.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η κατάθεση του συνοδηγού του, ενώ ο 47χρονος φέρεται να έχει ζητήσει την ποινική δίωξη του 33χρονου για απειλή, εξύβριση, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.