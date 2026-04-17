Η Άστον Βίλα συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στην Ευρώπη, επικρατώντας της Μπολόνια με 4-0 και παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League.

Η αγγλική ομάδα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή στην έδρα της, όπου διατηρεί ένα σχεδόν αψεγάδιαστο σερί τα τελευταία χρόνια.

Μέσα σε αυτό το εντυπωσιακό αήττητο σερί, υπάρχει μία και μοναδική εξαίρεση και αυτός είναι ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταφέρει να περάσουν με σπουδαίο «διπλό» από το «Villa Park», επικρατώντας με 4-2 στις 2 Μαΐου 2024, σε μια από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές τους εμφανίσεις.

Η ευρωπαϊκή πορεία της Βίλα και το… ελληνικό αποτύπωμα

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι έχει μετατρέψει το «Villa Park» σε πραγματικό φρούριο, με δεκάδες συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ωστόσο, πέρα από τον Ολυμπιακό, η Βίλα έχει γνωρίσει ελάχιστες «σκιές», σε μια πορεία που την έχει φέρει μέχρι και τα ημιτελικά.

Την ίδια στιγμή, ο αποκλεισμός της από τους Πειραιώτες στο Conference League και η συνολική ευρωπαϊκή τους σύγκρουση, έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην πρόσφατη ιστορία της.

Ο Ολυμπιακός παραμένει έτσι η μοναδική ομάδα που έχει «αλώσει» το Μπέρμιγχαμ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, σε ένα στατιστικό που συνεχίζει να ξεχωρίζει.