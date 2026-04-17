Σε ατμόσφαιρα γιορτής εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ερυθρό Αστέρα, με τη «Βασίλισσα» να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να φτάνει σε εμφατική νίκη με 103-82, στην τελευταία στροφή της EuroLeague.

Ο Σέρχιο Γιούλ εκτέλεσε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στην εκπνοή, χαρίζοντας ακόμη μία μαγική στιγμή στο κοινό και προκαλώντας τον ενθουσιασμό όσων βρέθηκαν στο γήπεδο.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Λούκα Ντόντσιτς με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον πρώτο να μην κρύβει το πλατύ χαμόγελό του βλέποντας τον παλιό του συμπαίκτη να σκοράρει με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σουτ της καριέρας του.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ έχει πετύχει αμέτρητα μεγάλα καλάθια στην πορεία του, όμως είναι ξεκάθαρο πως διδάχθηκε από έναν πραγματικό μάστορα του είδους.

