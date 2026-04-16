«Χάθηκε» το κορίτσι που συνέδεσε τη μάχη κατά του παιδικού καρκίνου και αποτέλεσε το σύμβολο της Εθνικής Ισπανίας με τις πάμπολλες επιτυχίες της.  Ταλαιπωρήθηκε από τα 7 της χρόνια, απεβίωσε τελικά σε ηλικία 13 ετών. Πρόκειται για την Μαρία Καμάνιο Μουνιέθ.

«Οπαδοί, σήμερα δεν σας γράφει η M4RIA, σήμερα είναι η αρχική της ενδεκάδα. Μετά από τόση απόλαυση βλέποντας τις ομάδες και τους φίλους της να παίζουν με τη νταντά της, η κατάσταση της M4RIA επιδεινώθηκε σημαντικά και πάλεψε σκληρά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να συνεχίσει, αλλά αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να ελεγχθούν. Από σήμερα το πρωί, η M4RIA ξεκουράζεται», ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Γνωστή ως η «Πριγκίπισσα του Πολεμιστή του Ποδοσφαίρου», από τότε που σήκωσε το τελευταίο τρόπαιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην πλατεία Cibeles κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ισπανίας. Υπέφερε από το σάρκωμα Ewing, έναν καρκίνο που ταξινομείται ως σπάνια ασθένεια με ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα εμφάνισης σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες, και λάμβανε πειραματική θεραπεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Παίδων Niño Jesús στη Μαδρίτη.

Η Μαριά Καμάνιο έλαβε το Βραβείο Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Αξιών Castilla y León 2024 για το έργο συγκέντρωσης χρημάτων του συλλόγου της, “La Sonrisa de María” (Το Χαμόγελο της María), το οποίο υποστηρίζει την έρευνα για τον καρκίνο, καθώς και για την “καλοσύνη, τη γενναιοδωρία, τη δύναμη και την ενσυναίσθησή της”.

«Ο παράδεισος έχει τώρα το πιο όμορφο χαμόγελο. Η Μαρία, ένα παράδειγμα ανθεκτικότητας, θάρρους και δύναμης παρά το νεαρό της ηλικίας της, μας άφησε και δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω τόση θλίψη. Η υποστήριξή μου και η αγάπη μου απευθύνονται στην οικογένειά της, ειδικά στους γονείς και την αδερφή της, στους φίλους και τους θαυμαστές της. Είμαστε στο πλευρό σας. #RIP», έγραψε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Καστίλλης και Λεόν, Αλφόνσο Φερνάντες Μανιουέκο, στον λογαριασμό του στο Twitter αυτή την Πέμπτη.

