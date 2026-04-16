Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έκλεψε την παράσταση στο τουρνουά του Μονάχου, καθώς αγωνίστηκε φορώντας φανέλα της Μπάγερν, συνδυάζοντας τένις και ποδόσφαιρο με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Η επιλογή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θεατές, με τον Γερμανό να δείχνει τη σύνδεσή του με την πόλη και τον σύλλογο. Η εμφάνισή του συζητήθηκε έντονα, προσθέτοντας ένα διαφορετικό στοιχείο στη διοργάνωση.

Ο Ζβέρεφ συνεχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο Μόναχο, με στόχο μια δυνατή πορεία στο τουρνουά.

