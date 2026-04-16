Θέαμα πρόσφερε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, στην αναμέτρηση με τη Μιλάνο για την 38η αγωνιστική της EuroLeague, σε μια φάση που ξεσήκωσε τους φιλάθλους της ομάδας.

Σε επαναφορά πίσω από το καλάθι των Ιταλών, ο Κόρι Τζόζεφ εκτέλεσε άψογα την πάσα την κατάλληλη στιγμή, σηκώνοντας την μπάλα για τον Ντόντα Χολ.

Ο Αμερικανός σέντερ μπήκε δυναμικά στη ρακέτα, «διάβασε» τη φάση και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό alley-oop που ξεσήκωσε το γήπεδο.

Basketball is a simple game, throw it to Hall and expect BIG things to happen at the rim! — EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2026