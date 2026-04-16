Η ΑΕΚ καλείται να ανατρέψει το βαρύ 3-0 του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, στη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League, αναζητώντας μία μεγάλη ευρωπαϊκή υπέρβαση μπροστά στο κοινό της.

Το παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία και για τους φιλοξενούμενους, καθώς περίπου 1.500 υποστηρικτές της ισπανικής ομάδας αναμένεται να δώσουν το «παρών» στην εξέδρα των φιλοξενούμενων στην Allwyn Arena.

🎶 “Vamos, Rayo, te venimos a ver” ⚡ Ambientazo en Atenas 📹 @diarioas pic.twitter.com/qEWtMLi8gB — Maite Martín (@AS_MMartin) April 16, 2026

Ήδη από το απόγευμα της Πέμπτης, αρκετοί φίλοι της Ράγιο βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, με την κάμερα της ισπανικής AS να τους καταγράφει να τραγουδούν και να δημιουργούν εξέδρα κάτω από την Ακρόπολη.