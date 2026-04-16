Η ακραία του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη κόντρα στον ΖΑΟΝ με 3-0, στάθηκε στην ομαδικότητα και στις λύσεις που υπάρχουν από τον πάγκο, τονίζοντας πως αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στη φετινή πορεία των «πρασίνων». Όπως ανέφερε, κάθε παίκτρια είναι έτοιμη να βοηθήσει όποτε χρειαστεί, κάτι που δίνει σταθερότητα και συνέπεια στην ομάδα στους τελικούς της Volley League γυναικών.

Αναλυτικά όσα είπε

«Πιστεύω ότι πιέσαμε πάρα πολύ στο σερβίς μας και κρατήσαμε υψηλό επίπεδο και ρυθμό και διατηρήσαμε τον ρυθμό μας. Για αυτό ήταν αγώνας που έληξε 3-0, αν και στο τρίτο σετ ξεκίνησαν να πιέζουν.

Πιστεύω ότι στο δεύτερο ματς ο ΖΑΟΝ θα έχει την εικόνα που είχε στο τρίτο σετ. Το μεγάλο μας όπλο φέτος είναι το βάθος που έχουμε.

Μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει και να αλλάξει την εικόνα και αυτό κάνει τις υπόλοιπες ομάδες να δυσκολεύονται να μας διαβάσουν. Αυτό θα συνεχίσει να μας βοηθάει».