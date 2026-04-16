Έναν πρωτότυπο τρόπο μετακίνησης βρήκαν οι οπαδοί της Μάιντς για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους στο Στρασβούργο για τα προημιτελικά του Conference League, επιλέγοντας να ταξιδέψουν με πλοίο αντί για το αυτοκίνητο.

View this post on Instagram A post shared by EuroFoot (@eurofootcom)

Οι φίλοι του γερμανικού συλλόγου διέσχισαν τον ποταμό Ρήνο, σε ένα ταξίδι που διήρκεσε περίπου έξι ώρες, απολαμβάνοντας τη διαδρομή και δημιουργώντας ξεχωριστή ατμόσφαιρα πριν από το παιχνίδι. Αν και η απόσταση των περίπου 162 χιλιομέτρων θα μπορούσε να καλυφθεί σε περίπου δύο ώρες οδικώς, οι ίδιοι προτίμησαν μια πιο εμπειρική και εναλλακτική προσέγγιση.

View this post on Instagram A post shared by 1. FSV Mainz 05 (@1fsvmainz05)

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη κουλτούρα των φιλάθλων στην Ευρώπη, που δεν διστάζουν να μετατρέψουν ένα απλό ταξίδι σε μια αξέχαστη εμπειρία, στηρίζοντας την ομάδα τους με κάθε τρόπο.