Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μέσω της πλευράς του Ομάν, χωρίς τον κίνδυνο επίθεσης, σύμφωνα με προτάσεις που έχει υποβάλει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί εφόσον υπάρξει συμφωνία για την αποτροπή αναζωπύρωσης της σύγκρουσης, ανέφερε πηγή που έχει ενημερωθεί από την Τεχεράνη.

Η ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, σημείωσε ότι η Τεχεράνη θα ήταν διατεθειμένη να επιτρέψει τη χρήση των υδάτων του Ομάν από εμπορικά και ενεργειακά πλοία, χωρίς παρεμβάσεις. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε αν το Ιράν θα αποσύρει ενδεχόμενες νάρκες που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή ή αν η διέλευση θα επιτραπεί σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με δεσμούς με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, η πρόταση της Τεχεράνης εξαρτάται από το κατά πόσο η Ουάσιγκτον θα ικανοποιήσει συγκεκριμένα αιτήματα του Ιράν, τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διακοπή στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του Ορμούζ έχουν σταματήσει. Από το στενό αυτό διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Εκατοντάδες δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία, μαζί με περίπου 20.000 ναυτικούς, παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός του Κόλπου από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, με σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και στις διεθνείς μεταφορές.