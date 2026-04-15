Νέα επίθεση κατά του Ισραήλ και του πρωθυπουργού του Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαπέλυσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανεβάζοντας για ακόμη μία φορά τους τόνους της ρητορικής του απέναντι στο Τελ Αβίβ.

«Ο Νετανιάχου είναι ο χασάπης της Γάζας», δήλωσε την Τετάρτη ο Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ ως μια «συμμορία γεννοκτονίας».

Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον Ισπανό πρωθυπουργό, σημειώνοντας: «Συγχαίρω ολόψυχα τον Ισπανό Πρωθυπουργό Σάντσες για τη σταθερή του στάση απέναντι στις απειλές του χασάπη της Γάζας Νετανιάχου. Εκ μέρους της χώρας και του έθνους μου, συγχαίρω επίσης τον φίλο ισπανικό λαό».

Δηλώσεις για τη Γάζα και την Παλαιστίνη

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Παλαιστινίων: «Θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή των αθώων παιδιών της Γάζας. Θα συνεχίσουμε να ακούμε τη φωνή αγωνίας των μανάδων της Παλαιστίνης. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν χάσει τα εδάφη τους στη Δυτική Όχθη. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τον αγώνα των παιδιών του Λιβάνου που σφαγιάστηκαν».

Στο ίδιο πλαίσιο, απάντησε σε επικρίσεις που δέχεται μέσω διαδικτύου, λέγοντας: «Οι δολοφόνοι των μωρών, που μας επιτίθενται μέσω των κοινωνικών δικτύων, να ξέρουν ότι η Τουρκία δεν είναι ένα οποιοδήποτε κράτος».

Μήνυμα ισχύος και αξιοπρέπειας

«Κανένας και καμία δύναμη δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο. Κανένας να μην ερμηνεύσει την ήρεμη στάση μας ως ένα πιστό πρόβατο», επεσήμανε ο Ερντογάν, υπογραμμίζοντας το μήνυμα αυτοπεποίθησης της τουρκικής ηγεσίας.

«Εμείς αντί να ζούμε δίχως τιμή πάνω στο χώμα, προτιμούμε να βρεθούμε έντιμα κάτω από αυτό», πρόσθεσε, σε μια φράση με έντονο συναισθηματικό και εθνικό φορτίο.

Αναφορά στις περιφερειακές εξελίξεις

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι «οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου βλάπτουν τις ελπίδες για ειρήνη στην περιοχή».

Τέλος, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τόνισε: «Μπορεί να υπάρχουν δύσκολα ζητήματα στις συνομιλίες, αλλά μπορούν να επιλυθούν σε μεγάλο βαθμό αν οι δύο πλευρές επικεντρωθούν στα οφέλη της ειρήνης».