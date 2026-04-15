Ο Αθηναϊκός μπαίνει στη σειρά των τελικών με την εμπειρία αλλά και την κούραση από την ιστορική του πορεία μέχρι τον τελικό του EuroCup Women. Παρά τη μεγάλη νίκη στην Τουρκία επί της Μερσίν με 77-75, δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο λόγω της διαφοράς από το πρώτο ματς.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερο χρόνο προετοιμασίας, αλλά προέρχεται από τον αποκλεισμό στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Πρωτέα Βούλας, αποτέλεσμα που τον αφήνει με μοναδικό στόχο πλέον το πρωτάθλημα.

Η σειρά των τελικών ξεκινά στο 1-1, βάσει των μεταξύ τους αποτελεσμάτων στην κανονική περίοδο, και ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες, με την ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις να κατακτά το πρωτάθλημα 2025-26.

