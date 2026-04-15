Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο είναι συνώνυμο των ποδοσφαιρικών μεταγραφών, όμως ο Ιταλός δημοσιογράφος αποκαλύπτει πως η προσωπική του ζωή υποφέρει λόγω της αδιάκοπης πίεσης και της δημοφιλίας του.

Πίσω από τις ειδήσεις και τη διεθνή φήμη, ο εγνωσμένης αξίας δημοσιογράφος παραδέχεται πως υπάρχει μια άλλη πλευρά της ζωής του, αυτή που αφορά τις προσωπικές σχέσεις. Σε συνέντευξή του στη Ντιλέτα Λεότα, σύζυγο του τερματοφύλακα Λόρις Κάριους, ο Ρομάνο αποκάλυψε ότι, παρά την επαγγελματική επιτυχία, του λείπει μια σταθερή σχέση. Μάλιστα, τόνισε πως θα αντάλλαζε ακόμα και τη φήμη του για έναν άνθρωπο δίπλα του.

Ο ίδιος εξηγεί ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το φορτωμένο πρόγραμμα, αλλά η ανάγκη να είναι συνεχώς συνδεδεμένος. Οι ειδήσεις στον ποδοσφαιρικό κόσμο δεν περιμένουν, με μια σημαντική εξέλιξη να μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και στις πιο προσωπικές στιγμές.

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που θυμάται συνέβη ενώ περνούσε χρόνο με πρώην σύντροφό του, όταν έλαβε τηλεφώνημα μέσα στη νύχτα για την υπόθεση του Σέρχιο Ρεγκιλόν, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ να διεκδικούν τη μεταγραφή του. Το τηλεφώνημα ήταν κρίσιμο για την επιβεβαίωση της είδησης, και ο Ρομάνο δεν δίστασε να διακόψει τα πάντα, θέτοντας και πάλι την εργασία του σε πρώτη μοίρα.

Παρά τις δυσκολίες που φέρνει αυτή η ζωή στις προσωπικές σχέσεις, ο δημοσιογράφος δείχνει πλέον έτοιμος να βρει ισορροπία.