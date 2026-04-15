Απίθανη νίκη για την ΑΕΚ στην αρένα της. Επικράτησε με 72-67 της Μπανταλόνα και με 2-1 νίκες στη σειρά προκρίθηκε στο Φάιναλ Φορ του BCL (4η φορά) στην Ισπανία. Αντίπαλος στον ημιτελικό η Μάλαγα.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και με τον Μπάρτλεϊ στο παρκέ πήρε το προβάδισμα (6-2, 2’). Η Μπανταλόνα αντέδρασε γρήγορα, με Πάρκερ και Χαντ να ισοφαρίζουν (6-6, 4’). Η ελληνική ομάδα ανέβασε την ένταση στην άμυνα, με κύριους εκφραστές τους Χαραλαμπόπουλο και Γκρέι, χτίζοντας διαφορά (15-6, 6’). Ο Μπάρτλεϊ συνέχισε την επιθετική του εμφάνιση, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (19-8, 7’). Η Μπανταλόνα όμως βρήκε αντίδραση, με Πάρκερ και Ρούμπιο να μειώνουν σε 20-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στην αρχή της δεύτερης περιόδου, ένα τρίποντο του Χαντ έδωσε το προβάδισμα στους Ισπανούς (20-21, 11’), αλλά η ΑΕΚ αντέδρασε άμεσα. Με τον Νάναλι να οδηγεί την ομάδα, πήρε ξανά τα ηνία (28-21, 12’). Ο Νάναλι και ο Γκρέι διατήρησαν το προβάδισμα (32-29, 15’), ώσπου ένα φάουλ στον Γκρέι, σε συνδυασμό με τεχνική ποινή, ισοφάρισε το παιχνίδι (32-32, 16’). Η Μπανταλόνα πήρε στη συνέχεια τον έλεγχο, με Πάρκερ και Μπιργκάντερ να σκοράρουν (32-38, 17’). Ο Νάναλι μείωσε, αλλά ο Ρούμπιο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 34-40.

Η «Ένωση» μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μπάρτλεϊ να μειώνει (39-43, 22’). Η Μπανταλόνα έβρισκε λύσεις από τα τρίποντα και κρατούσε το προβάδισμα με τον Χαντ (41-49, 24’). Ο Γκρέι ανέλαβε δράση και ο Μπράουν φώναξε «παρών», φέρνοντας την ΑΕΚ ξανά κοντά στο σκορ (47-51, 27’). Ο Κράαγκ διατήρησε τους Ισπανούς μπροστά, ενώ ο Μπράουν μείωσε σε 50-55.

Στην τέταρτη περίοδο, η ΑΕΚ διατήρησε την ένταση στην άμυνα και ο Μπράουν μείωσε (54-57, 31’). Ένα μεγάλο σουτ του Κατσίβελη έφερε την ομάδα σε απόσταση βολής (57-59, 33’), αλλά η Μπανταλόνα απάντησε με υπομονή κοντά στο καλάθι χάρη στον Πάρκερ (57-63, 34’). Ο Μπράουν συνέχισε να δίνει λύσεις, μειώνοντας σε 61-65 (36’), ενώ ο Γκρέι με πάθος κράτησε την ΑΕΚ κοντά στο σκορ (63-65, 37’).

Με υπομονή στο παιχνίδι της, η ΑΕΚ ισοφάρισε σε κρίσιμο σημείο με τον Κατσίβελη (65-65, 38’). Η αντεπίθεση συνεχίστηκε με τον Μπάρτλεϊ να ευστοχεί σε μεγάλο τρίποντο, δίνοντας το προβάδισμα στην ΑΕΚ (68-67, 38’). Η ομάδα διατήρησε την άμυνά της και με ένα μεγάλο λέι απ του Κατσίβελη έφτασε στο +3 (70-67, 34,1’’ για το τέλος), φέρνοντας την ανατροπή κοντά στην ολοκλήρωση.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55,