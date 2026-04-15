Μια εντυπωσιακή αρχαία επιγραφή που εντοπίστηκε στη σύγχρονη Κανταχάρ του Αφγανιστάν ρίχνει φως στην εκτεταμένη επιρροή του ελληνικού πολιτισμού στην Κεντρική Ασία κατά την ελληνιστική περίοδο. Η ανακάλυψη αυτή θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια της ελληνικής παρουσίας στην Ανατολή.

Η λεγόμενη Επιγραφή του Σοφύτου στην Κανταχάρ χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. και αποδίδεται σε έναν άνδρα ονόματι Σόφυτο, γιο του Νάρατου. Το κείμενο ήταν χαραγμένο σε τετράγωνη πλάκα από ασβεστόλιθο, πιθανότατα ενσωματωμένη σε τοίχο της αρχαίας πόλης που θεωρείται ότι ήταν η Αλεξάνδρεια Αραχωσίας, οικισμός που ιδρύθηκε κατά τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σύμφωνα με το greekcitytimes.com.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η επιγραφή προέρχεται από την Παλιά Κανταχάρ, τον χώρο που ταυτίζεται με αυτήν την ελληνιστική πόλη. Η σπουδαιότητά της έγκειται στη λόγια ελληνική γλώσσα και στη λογοτεχνική της δομή. Το κείμενο είναι ποιητικό, με τους στίχους να σχηματίζουν ακροστιχίδα που αποκαλύπτει ένα κρυφό μήνυμα.

Η επιγραφή μαρτυρεί το βάθος της ελληνικής παιδείας στην περιοχή, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι εντοπίζεται μόνο ένα μικρό λάθος προσωδίας, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο γλωσσικής δεξιοτεχνίας του δημιουργού.

Η ακροστιχίδα και το μήνυμα

Η ακροστιχίδα σχηματίζει τη φράση «ΔΙΑ ΣΩΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΑΡΑΤΟΥ», δηλαδή «Από τον Σοφύτο, γιο του Νάρατου». Μέσα από αυτό το έργο, αναδύεται μια προσωπική ιστορία απώλειας και αναγέννησης, που αντανακλά το πνεύμα της εποχής.

Το περιεχόμενο της επιγραφής περιγράφει τη ζωή του Σοφύτου, ο οποίος έχασε την οικογενειακή περιουσία όταν ήταν νέος και οδηγήθηκε στη φτώχεια. Αποφασισμένος να ανακτήσει την ευημερία του, εγκατέλειψε την πατρίδα του και ταξίδεψε ως έμπορος σε διάφορες πόλεις. Μετά από χρόνια, επέστρεψε πλούσιος και αποκατέστησε τη θέση του.

Η επιστροφή και η αποκατάσταση

Με την επιστροφή του:

Ανακαίνισε το προγονικό του σπίτι,

αποκατέστησε τη φήμη της οικογένειάς του,

ανήγειρε νέο οικογενειακό τάφο,

και έστησε την αναμνηστική στήλη όσο ήταν ακόμη εν ζωή.

Το ποίημα κλείνει με την ευχή του οίκου να διατηρηθεί από τους απογόνους του.

Το ιστορικό πλαίσιο

Ορισμένοι ιστορικοί συνδέουν την αρχική καταστροφή της οικογένειας του Σοφύτου με την αναταραχή που προκάλεσε η επέκταση των Ελληνο-Βακτριανών στην Αραχωσία τον 2ο αιώνα π.Χ. Το όνομα Σοφύτος είναι γνωστό και από νομίσματα τοπικού ηγεμόνα που κυβέρνησε την Αραχωσία τον 4ο-3ο αιώνα π.Χ., γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο συγγραφέας της επιγραφής να καταγόταν από αυτή τη δυναστεία.

Η συνύπαρξη ελληνικού και ινδικού πολιτισμού

Η επιγραφή αντικατοπτρίζει το πολυπολιτισμικό περιβάλλον της εποχής. Τα ελληνικά και τα αραμαϊκά ήταν ευρέως διαδεδομένα μετά τη γνωστή Δίγλωσση Επιγραφή σε Βράχο της Κανταχάρ του Ασόκα του Μεγάλου τον 3ο αιώνα π.Χ.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι κάτοικοι της ελληνιστικής Αλεξάνδρειας Αραχωσίας —ακόμη και όσοι είχαν ινδική καταγωγή— είχαν υιοθετήσει την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Παράλληλα, Γάλλοι ερευνητές προτείνουν μεταγενέστερη χρονολόγηση της επιγραφής, βασισμένη στη χρήση του γράμματος C αντί του Σ, χαρακτηριστικό της ύστερης ελληνικής γραφής.