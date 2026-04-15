Έντονα πανηγύρισε ο Πάτρικ Μπέβερλι τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη με 88-77, ζώντας τη στιγμή μαζί με τους φιλάθλους στο «PAOK Sports Arena».

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ ανέβηκε στην εξέδρα και έγινε ένα με τον κόσμο της ομάδας, συμμετέχοντας στους έξαλλους πανηγυρισμούς.

Οι εικόνες με παίκτες και οπαδούς να γίνονται ένα ήταν εντυπωσιακές, με τον Μπέβερλι να βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών, έχοντας ήδη ξεσηκώσει το γήπεδο κατά τη διάρκεια του ματς δείχνοντας το σήμα του ΠΑΟΚ.

