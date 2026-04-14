Η φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε πρόωρα για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι έμειναν εκτός ακόμη και από το play-in τουρνουά, σε μια εξέλιξη που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της ομάδας.

Παρά την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η συνολική εικόνα των Μπακς επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για το μέλλον του Έλληνα σταρ, με το ESPN να φιλοξενεί έντονο διάλογο γύρω από το θέμα.

Ο Ντάνι Γκριν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξέρει πολύ καλά τι λέει, γνωρίζει τι θέλει να κάνει και τι θα γίνει στο τέλος». Από την πλευρά του, ο Κέντρικ Πέρκινς σημείωσε: «Δεν θα σπαταλήσει τον χρόνο του. Σ’ εμένα φαίνονται όλα τα σημάδια ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει και θα πάει σε μια άλλη κατεύθυνση».

Ο Σαμς Σαράνια πρόσθεσε: «Η ώρα της αποχώρησης έχει έρθει. Και το είδαμε και ως το trade deadline του Φεβρουαρίου ότι οι Μπακς είχαν ανοικτή επικοινωνία με διάφορες ομάδες και έκαναν διαπραγματεύσεις».

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο, πάντως, απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση για το μέλλον του, λέγοντας: «Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Δεν είναι στο χέρι μου πια. Δεν είναι στο χέρι μου. Θα δούμε», αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ενόψει της offseason.

