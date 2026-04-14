Η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (16/4-20:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Ράγιο Βαγεκάνο, στη ρεβάνς για τα προημιτελικά του Conference League.

Δυο μέρες νωρίτερα, η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές όλων των αγώνων, ορίζοντας στο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας τον Νορβηγό, Έσπεν Εσκας, που ανήκει στην κατηγορία Elite.

Ο 37χρονος ρέφερι, που έχει σφυρίξει στο παρελθόν και σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Γιαν Ερικ Ενγκαν και Ισαάκ Ελίας Μπάσκεβκιν, τέταρτος ορίστηκε ο Σίγκουρντ Κρίνγκσταντ, ενώ στο VAR θα είναι οι Ιταλοί Μίκαελ Φάμπρι και Τζιανλούκα Αουρελιάνο.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νορβηγός έχει σφυρίξει άλλες τρεις φορές την Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ρεβάνς με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τα προκριματικά του Champions League τον Αύγουστο του 2023 (2-2). Επίσης το ΠΑΟΚ–ΑΕΚ 2-0 τον Φεβρουάριο του 2023 και το Παναθηναϊκός–ΑΕΚ 1-0 τον Ιανουάριο του 2025, για τη Super League.