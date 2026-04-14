Η Εθνική γυναικών φιλοξενείται στο «Torsvolur stadium» από τα Νησιά Φερόε (14/4) για την 3η αγωνιστική του 4ο ομίλου της League C για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2027.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην πρώτη θέση με δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Το σύστημα διεξαγωγής: οι έξι νικητές και οι δύο καλύτεροι δεύτεροι των ομίλων της League C θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες με τις ομάδες που θα τερματίσουν δεύτερη και τρίτη στους ομίλους της League A.

Γηπεδούχες στα πρώτα ματς θα είναι οι ομάδες της League C. Οι οκτώ νικητές προκρίνονται στον 2ο γύρο των play off. Επίσης, οι έξι πρώτοι των ομίλων της League C θα ανέβουν στη League B.

Πού θα δείτε την αναμέτρηση

19:00 Νησιά Φερόε – Ελλάδα (Ertflix)