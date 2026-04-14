Αρνητικά ήταν τα νέα για τον οπαδό της Ντόρτμουντ που υπέστη καρδιακό επεισόδιο το περασμένο Σάββατο (11/4) στο γήπεδο της Μπορούσια.

Ο φίλος των «κιτρινόμαυρων» μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά σύμφωνα με ανακοίνωση της Τρίτης (14/4) από την κλινική του Ντόρτμουντ απεβίωσε την ίδια ημέρα που είχε καταφθάσει.

Το περιστατικό συνέβη στον αγώνα για την 29η αγωνιστική της Bundesliga ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και τη Λεβερκούζεν, λίγο πριν από τη λήξη του δευτέρου ημιχρόνου. Το ιατρικό προσωπικό του γηπέδου έκανε προσπάθεια εκείνη τη στιγμή για να τον επαναφέρει, όσο και κατά τη διάρκεια της διακωμιδής του στο νοσοκομείο.

Οι οπαδοί αντιλήφθηκαν το συμβάν στο γήπεδο και σταμάτησαν τα συνθήματα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο τέλος του αγώνα τραγούδησαν άπαντες το You’ll Never Walk Alone.