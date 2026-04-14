Η Apple αντιμετωπίζει καθυστέρηση στην παραγωγή του πρώτου της αναδιπλούμενου iPhone, σύμφωνα με δημοσίευμα του DigiTimes. Η μαζική παραγωγή, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2026, μετατίθεται πλέον για τον Αύγουστο, όπως ανέφερε το MacRumors. Παρά την αναβολή, η εταιρεία δεν έχει ενημερώσει τους προμηθευτές για αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας και εξακολουθεί να στοχεύει σε παρουσίαση το φθινόπωρο του 2026.

Τεχνικές δυσκολίες και νέες προθεσμίες

Η καθυστέρηση συνδέεται με τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν στη φάση ελέγχου εγκυρότητας μηχανικής, σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του Nikkei Asia. Πηγή της έκδοσης ανέφερε ότι «περισσότερα ζητήματα από τα αναμενόμενα εμφανίστηκαν κατά την πρώιμη φάση δοκιμαστικής παραγωγής, και απαιτείται επιπλέον χρόνος για τη διόρθωση και τις απαραίτητες προσαρμογές». Ορισμένοι προμηθευτές φέρονται να έχουν ενημερωθεί πως τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής εξαρτημάτων ενδέχεται να μετατεθούν.

Παρά τα εμπόδια, ο Mark Gurman του Bloomberg σημείωσε ότι το iPhone Fold παραμένει προγραμματισμένο να παρουσιαστεί «περίπου την ίδια περίοδο» ή «λίγο μετά» τα μοντέλα iPhone 18 Pro, τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο Κινέζος leaker Instant Digital υποστήριξε ότι η Foxconn έχει ήδη ξεκινήσει δοκιμαστική παραγωγή της συσκευής. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται στο καθιερωμένο φθινοπωρινό event της Apple, με την κυκλοφορία να ακολουθεί λίγες εβδομάδες αργότερα.

Καινοτομία στην οθόνη χωρίς τσάκιση

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της TrendForce, η Apple αναπτύσσει τεχνολογία που θα εξαλείψει την ορατή τσάκιση της οθόνης, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες αναδιπλούμενες συσκευές. Το« κλειδί» βρίσκεται σε ένα οπτικά διαυγές συγκολλητικό με ιδιότητες ιξωδοελαστικότητας, το οποίο παραμένει μαλακό κατά την κάμψη και σκληραίνει στιγμιαία υπό πίεση, προσφέροντας σταθερότητα. Με την πάροδο του χρόνου, το υλικό γεμίζει μικροσκοπικές ανομοιομορφίες, μειώνοντας τη διάχυση φωτός και καθιστώντας την τσάκιση σχεδόν αόρατη.

Η εταιρεία εργάζεται επίσης πάνω σε σχεδιασμό γυαλιού μεταβλητού πάχους, όπου ο άξονας κάμψης είναι λεπτότερος για μεγαλύτερη ευκαμψία, ενώ τα σταθερά τμήματα της οθόνης διατηρούν αυξημένη ανθεκτικότητα. Οι διαρροές προδιαγραφών δείχνουν στόχο βάθους τσάκισης κάτω από 0,15 χιλιοστά και γωνίας κάτω από 2,5 μοίρες.

Αναμονή και προβλέψεις για την αγορά

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone αναμένεται να διαθέτει οθόνη 5,5 ιντσών όταν είναι κλειστό και 7,8 ιντσών όταν ανοίγει, με τιμή που θα κυμαίνεται μεταξύ 2.000 και 2.500 δολαρίων. Οι πρώτες εικόνες από μοντέλα-πρωτότυπα, που διέρρευσαν από τον Sonny Dickson, δείχνουν μια πιο κοντή και φαρδιά συσκευή σε σχέση με τα τυπικά iPhone, χωρίς εμφανή δακτύλιο MagSafe.

Τέλος, η TrendForce εκτιμά ότι η Apple θα μπορούσε να κατακτήσει έως και το 20% της αγοράς αναδιπλούμενων smartphones κατά την κυκλοφορία, πιέζοντας τον ανταγωνισμό, με τη Samsung και τη Huawei να περιορίζονται περίπου στο 30% η καθεμία.