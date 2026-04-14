Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Στα Σχοινιά», ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου σχολιάζουν με ένταση, χιούμορ και πολιτικές αιχμές τις εξελίξεις στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης: η πολιτική ανατροπή στην Ουγγαρία, το φαινόμενο Πέτερ Μάγκιαρ και η φθορά του Βίκτορ Όρμπαν, η απουσία της Αριστεράς από το νέο ουγγρικό πολιτικό σκηνικό, οι οικονομικές πιέσεις και η στάση της Ευρώπης απέναντι στη Βουδαπέστη. Παράλληλα, ανοίγει η κουβέντα για τη Γερμανία, την άνοδο του AfD, τις παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών απέναντι στην κρίση, αλλά και το πώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απαντούν στην ακρίβεια και την πολιτική πίεση.

Από τη συζήτηση δεν λείπουν οι αναφορές στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τις διεθνείς αναταράξεις και τη συνολικότερη μετατόπιση του πολιτικού κέντρου βάρους στη Δύση.