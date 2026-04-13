Το Κρεμλίνο εξέφρασε τη Δευτέρα την ελπίδα ότι θα μπορέσει να διατηρήσει αυτό που αποκάλεσε «ρεαλιστικές σχέσεις» με τη νέα πολιτική ηγεσία της Ουγγαρίας, μετά την εκλογική ήττα του πρωθυπουργού επί δεκαέξι συναπτά χρόνια Βίκτορ Όρμπαν από τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.

Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μόσχα σέβεται την επιλογή του ουγγρικού λαού και επιθυμεί καλές σχέσεις τόσο με την Ουγγαρία όσο και με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Αντιδράσεις Ρώσων αξιωματούχων

Άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι εμφανίστηκαν πιο επικριτικοί. Ο γερουσιαστής Κονσταντίν Κοσατσέφ υποστήριξε σε μήνυμά του ότι «μια τέλεια καταιγίδα έρχεται τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΕ θα πρέπει να βρει 90 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, ποσό που λείπει τόσο από τις Βρυξέλλες όσο και από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, επισημαίνοντας πως τα κεφάλαια αυτά θα προέλθουν από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους.

Ο Κοσατσέφ πρόσθεσε ότι «οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων και το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα αυξάνονται μόνο για την ΕΕ λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή», σημειώνοντας πως αυτή η εξέλιξη δεν θα ενισχύσει την αισιοδοξία ούτε των πολιτών ούτε των κυβερνήσεων.

Pravda: Στροφή της Βουδαπέστης προς τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσης, η ρωσική εφημερίδα Pravda επιχειρεί μια πρώτη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στην Ουγγαρία, επισημαίνοντας πως «όταν η διαφορά μεταξύ των αντιπάλων φτάνει το 30%, είναι δύσκολο να γίνεται λόγος για παρέμβαση στις εκλογές». Με αυτή τη φράση, η εφημερίδα αναγνωρίζει το εύρος της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν και επιχειρεί να εξηγήσει τα αίτια πίσω από την εκλογική ανατροπή.

Η Pravda υπενθυμίζει πως, η Ουγγαρία δεν διαθέτει θετική ιστορική σχέση με τη Ρωσία, επικαλούμενη τη μνήμη της συμμαχίας με τον Χίτλερ και τα γεγονότα του 1956.

Ο Όρμπαν, σύμφωνα με την εφημερίδα, επέδειξε υπερβολική αυτοπεποίθηση και δεν φρόντισε να προετοιμάσει έναν νεότερο πολιτικό διάδοχο, στοιχείο που ενδέχεται να συνέβαλε στην αποδυνάμωση της θέσης του.

Όπως αναφέρει η Pravda, με την αποχώρηση του Βίκτορ Όρμπαν αναμένεται να επιταχυνθεί η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιθανή άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Η νέα ουγγρική κυβέρνηση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις επιλογές των Βρυξελλών.

Αυτό, κατά το ρεπορτάζ, σημαίνει ότι θα ανοίξει ο δρόμος για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, αλλά και για την ένταξή της στην ΕΕ. Η στάση της Βουδαπέστης θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενότητας στο ουκρανικό ζήτημα.

Παράλληλα, η Pravda σημειώνει πως είναι αμφίβολο αν ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο θα μπορέσει μόνος του να αντισταθεί στις ευρωπαϊκές πιέσεις. Το ενδεχόμενο απομόνωσής του εντός της ΕΕ δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Τέλος, η ρωσική εφημερίδα επισημαίνει ότι η Ουγγαρία ενδέχεται να επιτρέψει τη διέλευση όπλων προς την Ουκρανία μέσω των συνόρων της, ενώ δεν αποκλείεται να συμβάλει και οικονομικά στην ενίσχυση του Κιέβου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν ήταν στενός υποστηρικτής του Ρώσου Προέδου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία Κίριλ Ντμίτριεφ, υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία θα επιταχύνει την παρακμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης