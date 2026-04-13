Συνεχίζεται η επάνοδος των εκδρομέων του Πάσχα στην Αττική με την κίνηση στους δρόμους να είναι αρκετά αυξημένη στα δύο εθνικά δίκτυα, Αθηνών- Κορίνθου και Αθηνών- Λαμίας, κυρίως όμως στην Αθηνών – Κορίνθου.

Συγκεκριμένα στην Αθηνών- Κορίνθου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις λίγο πριν τα διόδια του Ισθμού μέχρι και την Κινέττα όπου τα οχήματα ενίοτε ακινητοποιούνται ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη συνέχεια μέχρι τα Μέγαρα.

Στα διόδια Κορίνθου, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ουρές ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα του drone του Orange Press Agency, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Κορίνθου (Ίσθμια) και φτάνει έως τα Μέγαρα, με το πρόβλημα να είναι ακόμα πιο μεγάλο στο ύψος της Κινέττας.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αθηνών-Λαμίας ειδικό στο οδικό τμήμα από τον Αυλώνα μέχρι και τη Μαλακάσα καθώς και από το Καπανδρίτι μέχρι τον Άγιο Στέφανο.

Προβλήματα και στην παλιά εθνική οδό

Παράλληλα, μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στα ίδια τμήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο δρόμος έχει κλείσει από το ύψος της Κινέττας και για τέσσερα χιλιόμετρα, με συνέπεια τα αυτοκίνητα να οδηγούνται από τις αστυνομικές αρχές στη Νέα Εθνική Οδό.

Την ίδια ώρα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας. Καθυστερήσεις παρατηρούνται από το ύψος του Αυλώνα έως τη Μαλακάσα, ενώ ουρές σχηματίζονται και πριν από τα διόδια Αφιδνών έως το Κρυονέρι, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου καθώς είναι κλειστό το πορθμείο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στην γέφυρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική συνολικά 70.697 οχήματα. Συγκεκριμένα 37.725 οχήματα μέσω της Αθηνών- Κορίνθου και 32.972 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.