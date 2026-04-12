Με την Ανάσταση του Χριστού, πολλοί είναι εκείνοι στον Άρη που αναφωνούν, «πότε θα έρθει η δική μας Ανάσταση;», ενοοώντας φυσικά την αλλαγή σελίδας στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Μετά την εκπλήρωση των ευχών που έκαναν όλοι για το μπάσκετ πέρυσι με την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο, το ζητούμενο είναι το όραμα και στο ποδόσφαιρο. Μία ελπίδα που πηγάζει μέσα από τις γνωστές και πολύμηνες προσππάθειες των ανθρώπων του Ερασιτέχνη, έχοντας ρίξει το βάρος σε 2-3 μέτωπα.

Είναι η πιο… καυτή πατάτα της νέας διοίκησης του ΑΣ. Ένα πρότζεκτ το οποίο ιδανικά θέλουν να φέρουν εις πέρας ακόμα και στις αρχές της νέας σεζόν. Η 18η Μαΐου θα σημάνει την εκκίνηση της επόμενης μέρας του Άρη και με όλη αυτή τη συνθήκη, κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά για το πού θα τον βρει αυτή. Με ουσιαστικές εξελίξεις στα δοικητικά ή τον σχεδιασμό της νέας σεζόν από τον Θεόδωρο Καρυπίδη.

Ένας σχεδιασμός για τον οποίο ήδη γίνεται προεργασία, τόσο με προπονητή όσο και με παίκτες. Ο Άρης οφείλει, άλλωστε, να είναι προετοιμασμένος για να… τρέξει, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν πολλά ανοικτά μέτωπα. Συμβόλαια που λήγουν, αποφάσεις για εκείνα που έχουν ισχύ τη νέα σεζόν και φυσικά ο άνθρωπος που θα αναλάβει τα ηνία του αγωνιστικού, με την πιο γνωστή περίπτωση που… παίζει να είναι αυτή του Νίκου Παπαδόπουλου από Ελλάδα και τον Ρούμπεν Ρέγες να εξετάζει επιλογές από το εξωτερικό.

Επαφές που δείχνουν… τάση για αλλαγή φιλοσοφίας

Οι αναζητήσεις του Άρη για προπονητή… τρέχουν καιρό τώρα, πριν καν αποχωρήσει ο Μανόλο Χιμένεθ. Εκεί που αυξάνεται η κινητικότητα το τελευταίο διάστημα είναι στο μέτωπο των ποδοσφαιριστών.

Η αγορά του εξωτερικού είναι μία σταθερά. Το διαφορετικό για τον Αρη είναι ότι δείχνει μία παραπάνω ενασχόληση και με την ελληνική αγορά. Τόσο με Έλληνες ποδοσφαιριστές οσο και με ξένους που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα και τα συμβόλαιά τους ολοκληρώνονται το περασμένο καλοκαίρι.

Κάτι που η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια απέφευγε όπως ο διάολος το λιβάνι. Μέσα από αυτό, όμως, φαίνετια ότι υπάρχει και μία αλλαγή στη μεταγραφική φιλοσοφία της. Να περιορίσει -όχι να σταματήσει- τις ακριβές επιλογές. Να πάει σε πιο… έξυπνες επιλογές με βάση και τα οικονομικά δεδομένα της, δίχως αυτό να σημαίνει ότι θα ρίξει και την ποιότητα του ρόστερ. Άλλωστε, η τελευταία δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων αλλά και επιλογών. Και το φετινό ρόστερ αποτελεί μάι τρανή απόδειξη.

Ολα αυτά τα παραπάνω είναι τα δεδομένα που ισχύουν για την ώρα… Μέχρι το καλοκαίρι μπορεί να αλλάξουν αρκετά. Οχι απαραίτητα σε επίπεδο ιδιοκτησίας, αλλά και στον τρόπο που θα σχηματοποιηθεί τελικά το αγωνιστικό τμήμα τη νέα σεζόν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αλλαγές δεν θα είναι λίγες.