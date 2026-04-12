Η κινεζική εταιρεία Changan θεωρεί ότι νέα της μπαταρία στερεάς κατάστασης θα είναι σε θέση να παρέχει αυτονομία άνω των 1.500 χιλιομέτρων σε ένα ηλεκτρικό όχημα έως το 2027. Σύμφωνα με κινεζικές αναφορές, αυτή η μπαταρία Changan έχει ενεργειακή πυκνότητα 400Wh/kg, κατατάσσοντάς την στην ανώτερη βαθμίδα των μονάδων στερεάς κατάστασης.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Changan υποστηρίζει ότι θα γίνει η πρώτη του κόσμου που θα κάνει πραγματικότητα, με το πρώτο μοντέλο παραγωγής που θα φέρει τη συγκεκριμένη τεχνολογία στην οποία θα ξεχωρίζει η μεγάλη αυτονομία!

H Changan έχει ονομάσει αυτήν την μπαταρία στερεάς κατάστασης «Χρυσή Κουδούνα» και λέγεται ότι είναι 70% ασφαλέστερη από μια κανονική μπαταρία ηλεκτρικού οχήματος. Θα χρησιμοποιεί επίσης τεχνητή νοημοσύνη για απομακρυσμένη διάγνωση. H μπαταρία στερεάς κατάστασης θα επιτρέπει αυτονομία έως 1.500 χλμ. και μέτρηση αυτή έχει γίνει με την υπεραισιοδοξη μέθοδο του CLTC (το κινεζικό αντίστοιχο του ευρωπαϊκού WLTP). Στην πράξη ένα μοντέλο με αυτή την μπαταρία θα έχει τη δυνατότητα να διανύσει τρεις φορές την απόσταση Αθήνα – Θεσσαλονίκη.