Όλοι γνωρίζουμε πως τα 30 αργύρια αποτελούν το απόλυτο σύμβολο της προδοσίας. Πίσω όμως από το θεολογικό βάρος αυτής της πράξης, κρύβεται και μια απτή οικονομική πραγματικότητα.

Η συμφωνία του Ιούδα με τους Αρχιερείς δεν ήταν απλώς μια βιβλική σκηνή, αλλά μια κανονική εμπορική συναλλαγή της εποχής. Ο αριθμός των αργυρίων θεωρείται προσβολή προς το πρόσωπο του Ιησού, καθώς τα 30 αργύρια αντιστοιχούσαν στην τυπική αποζημίωση για τον θάνατο ενός δούλου, σύμφωνα με τον νόμο.

Προσφέροντας αυτό το ποσό, οι Αρχιερείς έστειλαν ένα κυνικό μήνυμα: για εκείνους, ο Θεάνθρωπος δεν άξιζε περισσότερο από έναν δούλο.

Αν επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε αυτή την πληρωμή στο σήμερα, τίθεται το ερώτημα: για πόσα χρήματα πρόδωσε ο Ιούδας τον Ιησού;

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έγιναν σχετικοί υπολογισμοί για να αποτυπωθεί η αξία των χρημάτων εκείνης της εποχής.

Τα 30 αργύρια – πιθανότατα Στατήρες της Τύρου – αντιστοιχούσαν σε περίπου 120 δηνάρια. Ένα δηνάριο ήταν τότε το ημερομίσθιο ενός ανειδίκευτου εργάτη ή ενός δούλου που εργαζόταν για λογαριασμό άλλου.

Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς, ο Ιούδας έλαβε το αντίτιμο 120 ημερομισθίων. Αν θεωρήσουμε ότι σήμερα ένα μέσο καθαρό μεροκάματο στην Ελλάδα είναι περίπου 60 ευρώ, τότε το ποσό ισοδυναμεί με 120 x 60€ = 7.200 ευρώ.

Ωστόσο, αν συνυπολογίσουμε τον πληθωρισμό και τη σπανιότητα του χρήματος στην αρχαιότητα, οικονομολόγοι εκτιμούν πως η πραγματική αγοραστική δύναμη των 30 αργυρίων σήμερα θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 15.000 ευρώ.

Αν εξετάσουμε τα 30 αργύρια αποκλειστικά ως μέταλλο, τα δεδομένα αλλάζουν. Κάθε νόμισμα περιείχε περίπου 14 γραμμάρια καθαρού ασημιού, δηλαδή συνολικά 420 γραμμάρια. Με την τρέχουσα τιμή του ασημιού στα περίπου 2,08 ευρώ ανά γραμμάριο, η αξία του μετάλλου ανέρχεται σε περίπου 874 ευρώ.

Το συμπέρασμα είναι πως, αν ο Ιούδας ζούσε σήμερα, θα είχε προδώσει τον Ιησού για ένα ποσό που, ακόμη και με σύγχρονα δεδομένα, παραμένει εξευτελιστικά μικρό – σίγουρα όχι αρκετό για να τον κάνει πλούσιο.