Η Ρουμανία πενθεί για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου, μιας προσωπικότητας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο της χώρας. Ο ισχυρός άνδρας της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι, μίλησε για τη γνωριμία του με τον εκλιπόντα τεχνικό, τονίζοντας πως είχε εντυπωσιαστεί βαθιά από τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.

Παράλληλα, ο 67χρονος παράγοντας αναφέρθηκε και στο μέλλον, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα πρέπει πλέον να αναλάβει τον ρόλο που είχε ο πατέρας του στο ποδόσφαιρο. «Τώρα είναι η στιγμή να συνεχίσει εκείνος το έργο του Μιρτσέα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μάλιστα ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπεκάλι:

«Θα μιλήσω με τον Ραζβάν και θα του πω: “Ραζβάν, ούτε οι κάμερες, ούτε ο κόσμος, ούτε τα γήπεδα, κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει τώρα”. Τώρα, μόνο αυτός μπορεί να τον βοηθήσει. Αν περάσει ένας ζητιάνος, δώσ’ του 100 λέου και πες “για τον κύριο Μιρτσέα”, με αυτό θα τον έχεις βοηθήσει.

Είναι πολύ λίγο για να μπορέσεις να ανυψώσεις την ψυχή του, γιατί είχε δόξα στη γη, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη.

Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του. Θα του πω τι πρέπει να κάνει. Τώρα αναλαμβάνει τον ρόλο του, ο Ραζβάν. Θα του πω τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να τον ανυψώσει όσο γίνεται».

Για την γνωριμία του με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: