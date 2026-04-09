Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε πασχαλινή εκεχειρία με την Ουκρανία, η οποία θα ξεκινήσει από τις 16:00 ώρα Μόσχας στις 11 Απριλίου και θα διαρκέσει έως το τέλος της ημέρας.

Σύμφωνα με τη δήλωση του προέδρου της Ρωσίας, η απόφαση αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών ηρεμίας για τους πολίτες και στην παροχή ευκαιρίας για ειρηνική προσευχή κατά τη διάρκεια του Πάσχα.

Ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι το Κίεβο θα ανταποκριθεί θετικά, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μόσχας και αποφεύγοντας στρατιωτικές ενέργειες κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.