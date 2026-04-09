Αυτόματη εγγραφή ανδρών στο σύστημα στρατολόγησης των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει νέος κανόνας που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο, μεταφέροντας την ευθύνη από τους πολίτες στις ομοσπονδιακές αρχές. Η ρύθμιση αφορά τη Selective Service System, δηλαδή το σύστημα στρατολογικής καταγραφής για ενδεχόμενη επιστράτευση.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, οι περισσότεροι άνδρες ηλικίας 18 έως 25 ετών υποχρεούνται να εγγράφονται στο Selective Service, σε περίπτωση που το Κογκρέσο και ο πρόεδρος εγκρίνουν στρατιωτική επιστράτευση. Η χώρα τερμάτισε τη στρατολόγηση και πέρασε σε πλήρως εθελοντικό στρατό το 1973, κατά την περίοδο του Πολέμου του Βιετνάμ.

Τι είναι το Selective Service System

Το σύστημα στρατολόγησης δημιουργήθηκε το 1917 από τον πρόεδρο Γούντροου Γουίλσον, μετά την είσοδο των ΗΠΑ στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι σήμερα, οι άνδρες πρέπει να εγγράφονται μόνοι τους εντός 30 ημερών από τα 18α γενέθλιά τους, με δυνατότητα καθυστερημένης εγγραφής έως τα 26 χωρίς ποινή.

Η παράλειψη εγγραφής θεωρείται αδίκημα και μπορεί να στερήσει πρόσβαση σε φοιτητικά δάνεια, ομοσπονδιακές θέσεις εργασίας και, για μετανάστες, την απόκτηση αμερικανικής υπηκοότητας, σύμφωνα με το Stars and Stripes. Οι γυναίκες εξακολουθούν να εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής.

Η νέα ρύθμιση

Ο νέος κανόνας που ενέκρινε το Κογκρέσο προβλέπει ότι η εγγραφή θα γίνεται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης του συστήματος με ομοσπονδιακές βάσεις δεδομένων. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του Selective Service System, η αλλαγή «μεταφέρει την ευθύνη εγγραφής από τους άνδρες στο ίδιο το SSS».

Η υποχρεωτική εγγραφή έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το The Military Times, εν μέρει επειδή το 2022 αφαιρέθηκε η σχετική επιλογή από τις αιτήσεις φοιτητικών δανείων. Το νέο σύστημα αυτόματης εγγραφής αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Ιστορικό των επιστρατεύσεων στις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει στρατολογήσεις σε πολλούς πολέμους: την Επανάσταση, τον Εμφύλιο, τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Πόλεμο της Κορέας και τον Πόλεμο του Βιετνάμ. Η υποχρεωτική θητεία έληξε το 1975, όμως ο πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ επανέφερε την υποχρέωση εγγραφής το 1980, μετά την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν.