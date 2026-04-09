Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ότι, εφόσον διατηρηθεί η εκεχειρία, η τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί παρουσία πιστών. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από διαβεβαίωση πως θα ληφθούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσκυνητών που θα παραστούν στον Πανάγιο Τάφο.

Όσον αφορά στη μεταφορά του στη χώρα μας, το Άγιο Φως από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα μεταφερθεί σε 18 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και στα νησιά, ενώ θα διανεμηθεί οδικώς και στις υπόλοιπες περιοχές. Έτσι, οι πιστοί σε όλη τη χώρα θα υποδεχθούν τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου το μήνυμα της Ανάστασης.

Κι ενώ το Θείο Δράμα πλησιάζει στην κορύφωσή του, σήμερα ο ορθόδοξος ελληνισμός τιμά τέσσερα ιερά γεγονότα: τον Ιερό Νιπτήρα, τον Μυστικό Δείπνο, την προσευχή στη Γεσθημανή και την προδοσία του Ιούδα. Οι πιστοί συμμετέχουν με κατάνυξη στις ακολουθίες της Μεγάλης Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διαβάζονται τα δώδεκα Ευαγγέλια που περιγράφουν τα Θεία Πάθη, καθώς ο Χριστός γνωρίζει πως πλησιάζει το τέλος της επίγειας πορείας Του. Η συγκίνηση κορυφώνεται, με τους πιστούς να βιώνουν το πνεύμα της θυσίας και της λύτρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι Άγιοι Τόποι, στην παλιά πόλη των Ιεροσολύμων, άνοιξαν και πάλι μετά από 41 ημέρες. Με κατάνυξη οι πιστοί πέρασαν τα πέτρινα τείχη και προσευχήθηκαν για την ειρήνη. Το συνεργείο του MEGA, ο απεσταλμένος Αντώνης Γκιόκας και ο εικονολήπτης Αντώνης Μισιρλής, βρέθηκαν στον Πανάγιο Τάφο.