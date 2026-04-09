Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την επιβολή κυρώσεων σε ορισμένα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, τα οποία θεωρεί ότι δεν στήριξαν επαρκώς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, το σχέδιο βρίσκεται υπό επεξεργασία από αξιωματούχους της αμερικανικής διοίκησης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το σχέδιο προβλέπει τη μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που κρίνονται «μη βοηθητικές» προς τον πόλεμο στο Ιράν, σε εκείνες που στήριξαν ενεργά την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία.

Αντιπαράθεση Λευκού Οίκου με το ΝΑΤΟ για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με άλλες χώρες της Συμμαχίας σε κρίσιμο σημείο.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει απειλήσει με αποχώρηση από τη διατλαντική συμμαχία των 32 μελών, επικρίνοντας τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον για την, όπως είπε, ανεπαρκή στήριξή τους στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι επιθέσεις θα σταματήσουν προσωρινά, έπειτα από συμφωνία για δίμηνη εκεχειρία.

«Είναι λυπηρό που το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, όταν είναι ο αμερικανικός λαός που χρηματοδοτεί την άμυνά τους», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σε ενημέρωση δημοσιογράφων.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Τραμπ θα έχει μια «πολύ ειλικρινή και άμεση συζήτηση» με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο οποίος έφθασε στον Λευκό Οίκο το απόγευμα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τις χώρες που εξαρτώνται ενεργειακά από τον Περσικό Κόλπο να συμβάλουν στη διάρρηξη του ιρανικού ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι διπλωμάτες σημειώνουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δύσκολα θα συμμετάσχουν σε αποστολές εκκαθάρισης ναρκών ή άλλες επιχειρήσεις όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες.

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει το ΝΑΤΟ «χάρτινη τίγρη»

Το ΝΑΤΟ, που περιλαμβάνει χώρες της Ευρώπης, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, ιδρύθηκε το 1949 για την αντιμετώπιση της σοβιετικής απειλής και παραμένει θεμέλιο της δυτικής ασφάλειας. Παρόλα αυτά, τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τη Συμμαχία «χάρτινη τίγρη» που δεν ανταποκρίνεται σε κρίσιμες στιγμές.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Reuters για το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, απάντησε: «Δεν θα το κάνατε κι εσείς αν ήσασταν στη θέση μου;».

Η εστίαση του Τραμπ στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς ενδέχεται να αποσπάσει αμερικανικά όπλα από την Ουκρανία, της οποίας η άμυνα αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους περισσότερους Ευρωπαίους συμμάχους. Οι επικρίσεις του προς την Ουκρανία, οι επαφές του με τη Ρωσία και οι δηλώσεις του σχετικά με τη Γροιλανδία έχουν εντείνει την ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

«Έχει απογοητευθεί από την απροθυμία του ΝΑΤΟ και άλλων συμμάχων να βοηθήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, παρότι η προσπάθειά του να εξουδετερώσει την απειλή του Ιράν είναι προς όφελός τους», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι. «Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το θυμούνται».