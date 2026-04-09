Ένα συγκινητικό μήνυμα μοιράστηκε ο Γιάννης Αεράκης, γνωστός Youtuber, ο οποίος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο. Με λόγια γεμάτα ευαισθησία, τόνισε πως τίποτα στη ζωή δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο δημιουργός περιέγραψε ότι αισθάνεται καλύτερα τις τελευταίες ημέρες και θέλησε να μοιραστεί σκέψεις με τους ανθρώπους που τον παρακολουθούν. Όπως είπε, όσα συχνά φαίνονται ασήμαντα είναι τελικά τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή.

Ο Γιάννης Αεράκης επισήμανε πως οι άνθρωποι συνήθως εκτιμούν κάτι μόνο όταν το χάσουν. «Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Αυτές τις ημέρες περνούσα δύσκολα. Τώρα που ένιωσα κάπως καλύτερα, ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας… Μην έχετε τίποτα δεδομένο», ανέφερε χαρακτηριστικά, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο Youtuber είχε ανακοινώσει τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο μέσα από προηγούμενο βίντεο στο TikTok, ενημερώνοντας τους followers του ότι ξεκινά χημειοθεραπείες. «Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε… σύντομα θα με δείτε καραφλό», είχε δηλώσει με ειλικρίνεια.

Στο ίδιο μήνυμα αναφέρθηκε στις δυσκολίες που ενδέχεται να φέρει η θεραπεία, σημειώνοντας: «Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά… ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ». Παρά τις δυσκολίες, έκλεισε το βίντεο με αισιοδοξία για το μέλλον, λέγοντας: «Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη… νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη».

Όπως πρόσθεσε, υπάρχουν στιγμές που νιώθει καλύτερα και άλλες πιο δύσκολες, όμως δεν αφήνει την ασθένεια να τον καταβάλει. «Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιμιστικά… υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου», τόνισε με αποφασιστικότητα.