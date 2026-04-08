Δημοφιλή
- 1
Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Θα ζήσετε το τελευταίο σας Πάσχα
- 2
Luna Ring: Το σχέδιο για δακτυλίδι στη Σελήνη που θα στέλνει αδιάκοπα ενέργεια στη Γη φέρνει το τέλος των καυσίμων
- 3
Βόμβα στις κληρονομιές: Δεν θα πληρώνεις ούτε 1 ευρώ από χρέη
- 4
Fuel Pass: Το email που δεν έρχεται ποτέ και μπλοκάρει χιλιάδες αιτήσεις - Πώς να λύσετε το πρόβλημα
- 5
Πρόωρη σύνταξη έως 10 χρόνια νωρίτερα με «άγνωστη» ρύθμιση
- 6
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρημα για γέλια από τη ΝΔ... για παρόν παρακολουθήσεις
- 7
«Προσγειωσούλα… αβαβά!» – Ο viral Έλληνας πιλότος το ξαναέκανε
- 8
Σύνταξη από τα 52; Το «νόμιμο κόλπο» της διαδοχικής ασφάλισης που γλιτώνει 10 χρόνια δουλειάς
- 9
Εκεχειρία Ιράν-ΗΠΑ: Ο αγαπημένος στρατάρχης του Τραμπ, Ασίμ Μουνίρ και ο κομβικός ρόλος του Πακιστάν
- 10
Συντάξεις Μαΐου: Μην την «πατήσετε» με την Πρωτομαγιά - Πότε πληρώνονται
Βανς: Η εκεχειρία στο Ιράν είναι εύθραυστη, πιο περίπλοκος ο πόλεμος στην Ουκρανία
Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε «εύθραυστη» την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι, αν η Τεχεράνη δεν προσέλθει στις συνομιλίες με καλή πίστη, ο αμερικανός πρόεδρος «δεν είναι κάποιος με τον οποίο μπορούν να αστειεύονται». Μιλώντας στη Βουδαπέστη, ενώπιον περίπου 200 φοιτητών του ιδρύματος Mathias Corvinus Collegium (MCC), που συνδέεται […]
Ερντογάν: Χαιρέτισε την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν και εξέφρασε την ελπίδα για την πλήρη εφαρμογή της
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε την προσωρινή εκεχειρία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο NSosyal. Ο Τούρκος ηγέτης εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς προβλήματα στην περιοχή. «Χαιρετίζουμε την εκεχειρία που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ στον πόλεμο που έχει […]
Ματέο Σαλβίνι: «Πρέπει να αποφασιστεί μερική αναστολή του Σύμφωνου Σταθερότητας»
«Χρειάζεται μερική αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, ώστε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους της ενέργειας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και γραμματέας της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι. Κατά την διάρκεια συνέντευξης Τπου στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών της Ρώμης, ερωτηθείς για το αν υποστηρίζει τον Βίκτορ Ορμπάν στην εκλογική αναμέτρηση […]
Εκεχειρία Ιράν-ΗΠΑ: Ο αγαπημένος στρατάρχης του Τραμπ, Ασίμ Μουνίρ και ο κομβικός ρόλος του Πακιστάν
Σε μια σημαντική εξέλιξη για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, το Ιράν αποδέχθηκε πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία και περιορίζει – έστω προσωρινά – τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου. Η συμφωνία, που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εύθραυστη, φαίνεται πως επιτεύχθηκε έπειτα από πυρετώδεις διπλωματικές […]
Τουρκία: 11 συλλήψεις για την επίθεση στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των τουρκικών αρχών για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, με τον αριθμό των συλληφθέντων να αυξάνεται σημαντικά έπειτα από νέες επιχειρήσεις της αστυνομίας.