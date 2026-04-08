Η ιστορία της Ρέιτσελ Γουότερς συγκλονίζει την αμερικανική κοινή γνώμη. Η γυναίκα κατηγορήθηκε για φόνο, επειδή χορήγησε μορφίνη στη μητέρα της, Μάρσα Φόστερ, η οποία βρισκόταν στο τελικό στάδιο της ζωής της με προχωρημένο Αλτσχάιμερ και καρκίνο, σε μονάδα hospice στην Τζόρτζια.

Η 74χρονη Μάρσα Φόστερ είχε διαγνωστεί με πολλαπλό μυέλωμα και νοσηλευόταν σε κέντρο φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υγεία της είχε επιδεινωθεί δραματικά, με το σώμα της να βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης.

Η κρίσιμη στιγμή στο hospice

Όπως αναφέρει ο Guardian, η Ρέιτσελ Γουότερς, όταν έφτασε στη μονάδα φροντίδας, βρήκε τη μητέρα της σχεδόν αναίσθητη. Η οικογένεια πίστευε ότι η Μάρσα υπέφερε, ενώ η κόρη της θεωρούσε πως δεν λάμβανε την αναγκαία ανακουφιστική αγωγή.

Η Γουότερς ζήτησε τη χορήγηση μορφίνης, αλλά το προσωπικό αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι η ασθενής ήταν «άνετη». Η ίδια επέμεινε πως η μητέρα της είχε δηλώσει, πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, ότι ήθελε να πεθάνει φυσικά, χωρίς όμως να υποφέρει.

Το κιτ φροντίδας και η χορήγηση μορφίνης

Η μορφίνη προερχόταν από το λεγόμενο comfort-care kit, ένα κουτί φαρμάκων που είχε δοθεί στην οικογένεια όταν η Μάρσα εισήχθη στο hospice το 2022. Το κιτ περιείχε μορφίνη και λοραζεπάμη για χρήση σε έκτακτες καταστάσεις, έως ότου φτάσει νοσηλευτής.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμμή του hospice, η Ρέιτσελ έλαβε οδηγία να χορηγήσει 1 ml μορφίνης. Έβαλε το φάρμακο στο εσωτερικό του κάτω χείλους της μητέρας της, καθώς εκείνη δεν μπορούσε να καταπιεί. Λίγη ώρα αργότερα, η Μάρσα πέθανε.

Από τον θάνατο στην ποινική έρευνα

Λίγες ώρες μετά, η Ρέιτσελ ενημερώθηκε ότι η σορός της μητέρας της είχε σταλεί στο Georgia Bureau of Investigation. Κατάλαβε τότε πως υπήρχε καταγγελία για πιθανό έγκλημα.

Ακολούθησε έρευνα στο πατρικό σπίτι και κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών και ιατρικού εξοπλισμού. Για πάνω από έναν χρόνο, η υπόθεση παρέμενε ανοιχτή χωρίς επίσημη εξήγηση. Δεκαοκτώ μήνες μετά, η Γουότερς κατηγορήθηκε για felony murder και malice murder, κατηγορίες που στην Τζόρτζια επισύρουν ακόμη και θανατική ποινή.

Το πόρισμα της νεκροψίας και η αμφισβήτηση

Η αρχική αυτοψία απέδωσε τον θάνατο σε «acute morphine toxicity». Ωστόσο, δύο ανεξάρτητοι ιατροδικαστές έκριναν ότι δεν προέκυπτε σαφής αιτιώδης σχέση μεταξύ της μορφίνης και του θανάτου.

Ο ιατροδικαστής Μάικλ Γκρέιαμ επισήμανε ότι η παρουσία μορφίνης δεν μπορεί να αξιολογηθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη η ανοχή του ασθενούς και τα υπόλοιπα φάρμακα. Μετά από νέα εξέταση, η αιτία θανάτου άλλαξε σε «undetermined» και οι κατηγορίες εις βάρος της Γουότερς αποσύρθηκαν.

Η αντιπαράθεση για τη μορφίνη στο τέλος της ζωής

Η υπόθεση άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για τη χρήση μορφίνης στην παρηγορητική φροντίδα. Ειδικοί τόνισαν ότι η μορφίνη δεν επιταχύνει απαραίτητα τον θάνατο, αλλά χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τον πόνο.

Η Άντζελα Νόβας από το Hospice Foundation of America ανέφερε ότι τα emergency kits αποτελούν βασικό εργαλείο του hospice. Η καθηγήτρια Ντέμπρα Πάρκερ Όλιβερ σημείωσε ότι η φροντίδα στο τέλος της ζωής εξακολουθεί να προκαλεί δυσπιστία, καθώς πολλοί συνδέουν τη μορφίνη με τον θάνατο ή τον εθισμό.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι οι οδηγίες χρήσης των κιτ διαφέρουν σημαντικά ανά πάροχο, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση και φόβο στις οικογένειες.

Η προσωπική και οικονομική καταστροφή

Παρότι οι κατηγορίες αποσύρθηκαν, η Ρέιτσελ Γουότερς δηλώνει πως η ζωή της έχει καταστραφεί. Έχασε την οικονομική της σταθερότητα και τις οικογενειακές της σχέσεις, ενώ στο διαδίκτυο παραμένουν δημοσιεύματα που τη χαρακτηρίζουν ύποπτη για φόνο.

Η ίδια επιμένει ότι δεν προσπάθησε να επισπεύσει τον θάνατο της μητέρας της και ότι καμία υπερδοσολογία δεν αποτελεί «ανώδυνο τρόπο θανάτου».

Η πρόταση για τη «Marsha’s Law»

Μετά την απαλλαγή της, η Γουότερς προώθησε την πρωτοβουλία «Νόμος Μάρσα» (Marsha’s Law). Η πρόταση προβλέπει ότι οι πάροχοι hospice θα πρέπει να καταγράφουν αναλυτικά τα φάρμακα σε κάθε comfort-care kit, τις δοσολογίες και τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που μπορούν να τα χορηγούν.

Ζητά επίσης να υπάρχει υπογεγραμμένο έγγραφο που να αποδεικνύει την εκπαίδευση και εξουσιοδότηση των φροντιστών, ώστε να αποφεύγονται παρόμοιες ποινικές υποθέσεις στο μέλλον.

Μια υπόθεση που δίχασε

Η υπόθεση της Ρέιτσελ Γουότερς δίχασε την αμερικανική κοινωνία. Για κάποιους, ήταν μια κόρη που θέλησε να ανακουφίσει τη μητέρα της. Για άλλους, η πράξη της παραμένει αμφιλεγόμενη.

Ακόμη και όσοι την υπερασπίζονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συχνά θεωρούν ότι ενήργησε για να επισπεύσει τον θάνατο της μητέρας της. Η ίδια το αρνείται κατηγορηματικά και δηλώνει ότι επιδιώκει να ρίξει φως στην πραγματική διάσταση της υπόθεσης.

Πέρα από τη νομική της πτυχή, η υπόθεση επαναφέρει το ερώτημα για τα όρια της ανακουφιστικής αγωγής και το πώς προστατεύονται οι οικογένειες που καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις τις τελευταίες στιγμές ενός ανθρώπου.

Πηγή: The Guardian