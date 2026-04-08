Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Μεγάλης Τετάρτης: Παραγραφή χρεών στο μισό διάστημα

ΕΦΚΑ από δέκα σε πέντε έτη

•Ποιες οφειλές αφορά το μέτρο και τι θα πρέπει να ξέρουν οι υπόχρεοι για να το αξιοποιήσουν

•Πώς μπορούν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς ακόμα και όσοι δεν καλύπτονται από τη ρύθμιση

•Τι ίσχυε και τι θα ισχύσει με το νέο καθεστώς, για όσους θέλουν να κάνουν μια «νέα αρχή»

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ – Νέα δεξαμενή θεμάτων

•Γίνονται 11 οι γνωστικές ενότητες και προστίθενται 1.989 νέες ερωτήσεις

Αυτή είναι η νέα Βασιλίσσης Όλγας – Δίνεται στην κυκλοφορία

•Τι υποσχέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων

Μεσολόγγι 1826 – Τι καιρό είχε την ημέρα της εξόδου

• Σύμφωνα με ιστορικές πηγές ένα σκοτεινό σύννεφο έδωσε χρόνο στους Ελληνες

Λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές στα πρόθυρα της έκρηξης

•Καζάνι που βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Νότια της Ρόδου Τουρκική NAVTEX για το «Σαρλ ντε Γκωλ»

• Στο ελληνικό Πεντάγωνο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τι συζήτησε με Δένδια