Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που κατέγραψε κάμερα τη στιγμή της πτώσης της άτυχης 65χρονης γυναίκας από την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα.

Η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου, όταν έπεσε από τους βράχους των Μετεώρων. Την επιχείρηση ανάσυρσης πραγματοποίησε ομάδα της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, σε μια δύσκολη και απαιτητική αποστολή διάσωσης.

Πριν το δυστύχημα, η 65χρονη είχε αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα στις τουαλέτες της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου, προτού κινηθεί προς τον βράχο. Το γεγονός αυτό έχει συμπεριληφθεί στα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς οδήγησε στην πτώση της γυναίκας.