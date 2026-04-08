Σε εκτεταμένη επιχείρηση για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών προχώρησαν τη Μεγάλη Τρίτη αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ στους οικισμούς Ρομά στα Άνω Λιόσια. Η επιχείρηση οδήγησε σε 19 συλλήψεις, αποξήλωση 2.153 μέτρων καλωδίων και 80 διακοπές παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στις περιοχές Πανόραμα και Άγιος Ιωάννης, όπου πραγματοποιήθηκαν σαρωτικές επιχειρήσεις σε άτομα και οχήματα. Συνολικά ελέγχθηκαν 230 άτομα και 115 οχήματα, ενώ 46 άτομα προσήχθησαν για περαιτέρω διερεύνηση.

Από τους ελέγχους προέκυψαν οι 19 συλλήψεις για ρευματοκλοπή, ενώ τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν σε διακοπές ρεύματος που αντιστοιχούν σε περισσότερα από δύο χιλιόμετρα καλωδίων. Παράλληλα, συνελήφθη ακόμη ένα άτομο για όχημα χωρίς πινακίδες και χωρίς εκτελωνισμό.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν 33 στοιχεία κυκλοφορίας, όπως πινακίδες και άδειες οδήγησης. Η δράση υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. και συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία χρησιμοποίησαν και καλαθοφόρο όχημα για παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς χαιρέτισε την επιχείρηση, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος αντιτίθεται στη γκετοποίηση περιοχών και στηρίζει τους εντατικούς ελέγχους. Όπως σημείωσε, οι δημοτικές υπηρεσίες επιβάλλουν καθημερινά πρόστιμα για ηχορύπανση και ρύπανση, τονίζοντας ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζουν με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα στην καθημερινότητά τους.