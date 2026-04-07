Ο Έρικ ΜακΚόλουμ μίλησε στο podcast Euroinsiders και αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τις προτάσεις που είχε από τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ εξήγησε ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί δύο φορές προσφορές από την ομάδα, τις οποίες τελικά απέρριψε.

Ο πρώτος λόγος ήταν ότι δεν ήθελε να ενταχθεί στα μέσα της σεζόν σε μια ομάδα που δεν ταίριαζε στο στιλ του παιχνιδιού του. Στη δεύτερη περίπτωση, προτίμησε να συνεχίσει στη Γαλατάσαραϊ, θεωρώντας ότι θα ταιριάζει καλύτερα στο σύνολο που τότε προπονούσε ο Εργκίν Αταμάν.

Όσα είπε ο ΜακΚόλουμ

«Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να με αγοράσει με buyout, όταν ο Έισι Λο έπαθε ρίξη χιαστού. Ήμουν 25 ή 26 ετών. Ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινα στην EuroLeague και είπα με τον ατζέντη μου ότι θέλω να είναι για ολόκληρη σεζόν.

Είδα πώς χρησιμοποιούσαν τον Λο και ήξερα ότι θα ήθελαν από μένα αυτόν τον ρόλο, που σήμαινε να στέκομαι στη γωνία. Και εγώ ποτέ δεν ήμουν παίκτης της γωνίας.

Ήθελα να παίζω και pick and roll.

Ο Σπανούλης ήταν από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Άρα, ναι, μπορείς να σουτάρεις, αλλά όταν μπορείς να σουτάρεις σε βάζουν να παίξεις άμυνα, να μαρκάρεις τους καλύτερους παίκτες, επειδή είσαι νέος και αθλητικός, και περιστασιακά θα πάρεις ένα τρίποντο από τη γωνία. Αυτό δεν ήταν ελκυστικό για μένα».

Για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός άκουσε ότι με ήθελε ο Ολυμπιακός και μπήκε στο κάδρο. Μου είπαν “όχι φέτος, τότε για την επόμενη σεζόν;”.

Και τους απάντησα ότι δεν μπορώ να υπογράψω εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι ασέβεια προς τον σύλλογό μου. Αν παίζαμε μετά στα πλέι-οφ, ο κόσμος θα νόμιζε ότι δεν παίζω όσο σκληρά πρέπει απέναντί σας».

Για τη δεύτερη φορά που ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός

«Είχα κι άλλη πρόταση από τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα τη Γαλατάσαραϊ, γιατί είδα ότι ο Αταμάν άφηνε τους γκαρντ του να παίξουν ελεύθερα. Είχαμε δει τι έκανε με τον Κάρλος Αρόγιο. Μου είπαν ότι θα έχω την μπάλα στα χέρια μου, ότι θα είμαι ο βασικός γκαρντ και ότι χτίζουν ρόστερ EuroLeague. Και είπα “οκ”»